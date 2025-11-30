  • Спортс
Большунов об инциденте с Бакуровым: «Гонок на пять меня дисквалифицируют, потому что я спортсмен, которого все любят в кавычках, хотят отыгрываться на мне»

Большунов заявил, что Бакуров прыгал ему на лыжи в спринте на Кубке России.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался об инциденте с лыжником Александром Бакуровым.

Большунов и Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним. 

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у него сильный ушиб мягких тканей.

Большунов по итогам полуфинала был дисквалифицирован.

«Хочется честной борьбы от старта до финиша, но мне не понравилось отношение Бакурова на дистанции, когда на верхушке первого подъема было вот это прыгание на лыжи. Понятно, что может не видел. Я все понимаю.

Но потом так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций.

Гонок на пять меня сейчас дисквалифицируют, потому что я, наверное, тот спортсмен, которого все прекрасно любят, в кавычках, и хотят отыгрываться на мне. Буду держать удар, как бы там ни было сложно», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 1».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Россия-1
