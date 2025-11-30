❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла классическую «разделку» на 10 км, Маслакова – 2-я, Горбунова – 3-я

Лыжница Пеклецова выиграла классическую «разделку» на 10 км на Кубке России.

Алина Пеклецова победила в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Кировске.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Кировск

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Алина Пеклецова – 28.54,9

2. Елизавета Маслакова – 44,1

3. Лидия Горбунова – 50,7

4. Евгения Крупицкая – 52,7

5. Дарья Непряева – 55,4

6. Алиса Жамбалова – 1.05,2

7. Екатерина Никитина – 1.05,5

8. Анастасия Кулешова – 1.06,6

9. Елизавета Пантрина – 1.13,0

10. Ксения Шорохова – 1.13,6

11. Ольга Царева – 1.19,5

12. Екатерина Смирнова – 1.21,0

13. Анна Кожинова – 1.25,8

14. Руслана Дьякова – 1.28,0

15. Арина Каличева – 1.31,5

16. Дарья Канева – 1.34,4

17. Дарья Белослудцева – 1.49,2

18. Татьяна Сорина – 1.49,4

19. Екатерина Шибекина – 1.50,5

20. Светлана Заборская – 1.57,5...

30. Юлия Ступак – 2.53,1