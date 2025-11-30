❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла классическую «разделку» на 10 км, Маслакова – 2-я, Горбунова – 3-я
Алина Пеклецова победила в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Кировске.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Кировск
Женщины
10 км, раздельный старт, классический стиль
1. Алина Пеклецова – 28.54,9
2. Елизавета Маслакова – 44,1
3. Лидия Горбунова – 50,7
4. Евгения Крупицкая – 52,7
5. Дарья Непряева – 55,4
6. Алиса Жамбалова – 1.05,2
7. Екатерина Никитина – 1.05,5
8. Анастасия Кулешова – 1.06,6
9. Елизавета Пантрина – 1.13,0
10. Ксения Шорохова – 1.13,6
11. Ольга Царева – 1.19,5
12. Екатерина Смирнова – 1.21,0
13. Анна Кожинова – 1.25,8
14. Руслана Дьякова – 1.28,0
15. Арина Каличева – 1.31,5
16. Дарья Канева – 1.34,4
17. Дарья Белослудцева – 1.49,2
18. Татьяна Сорина – 1.49,4
19. Екатерина Шибекина – 1.50,5
20. Светлана Заборская – 1.57,5...
30. Юлия Ступак – 2.53,1