  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • ❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла классическую «разделку» на 10 км, Маслакова – 2-я, Горбунова – 3-я
31

❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла классическую «разделку» на 10 км, Маслакова – 2-я, Горбунова – 3-я

Лыжница Пеклецова выиграла классическую «разделку» на 10 км на Кубке России.

Алина Пеклецова победила в классической гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Кировске.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Кировск

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Алина Пеклецова – 28.54,9

2. Елизавета Маслакова – 44,1

3. Лидия Горбунова – 50,7

4. Евгения Крупицкая – 52,7

5. Дарья Непряева – 55,4

6. Алиса Жамбалова – 1.05,2

7. Екатерина Никитина – 1.05,5

8. Анастасия Кулешова – 1.06,6

9. Елизавета Пантрина – 1.13,0

10. Ксения Шорохова – 1.13,6

11. Ольга Царева – 1.19,5

12. Екатерина Смирнова – 1.21,0

13. Анна Кожинова – 1.25,8

14. Руслана Дьякова – 1.28,0

15. Арина Каличева – 1.31,5

16. Дарья Канева – 1.34,4

17. Дарья Белослудцева – 1.49,2

18. Татьяна Сорина – 1.49,4

19. Екатерина Шибекина – 1.50,5

20. Светлана Заборская – 1.57,5...

30. Юлия Ступак – 2.53,1

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoКубок России
лыжные гонки
результаты
Ольга Сергеева
Ольга Царева
Руслана Дьякова
Ксения Шорохова
logoДарья Непряева
logoЕкатерина Никитина
Екатерина Шибекина
logoсборная Беларуси жен
logoАлена Баранова
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoАлина Пеклецова
logoАнастасия Фалеева
logoЕвгения Крупицкая
Анна Мачехина
Дарья Белослудцева
Екатерина Булычева
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Алина Кудисова
logoЕкатерина Смирнова
logoХристина Мацокина
Алеся Рушенцева
Анастасия Власова (1991)
logoЕлизавета Маслакова
Арина Рощина
logoЕлизавета Еремеева
logoАнна Кожинова
Олеся Ляшенко
logoАлиса Жамбалова
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoАрина Кусургашева
Анастасия Кириллова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
logoДарья Канева
Светлана Заборская
logoАрина Каличева
Милена Габушева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
⚡ Лыжи. Кубок России. Фалеева победила в коньковом спринте, Крупицкая – 2-я, Сорина – 3-я
29 ноября, 11:33
⚡ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Никитина – 2-я, Горбунова – 3-я, Непряева – 10-я, Степанова снялась
27 ноября, 09:33
❄️ Лыжи. «Хибинская гонка». Пеклецова выиграла коньковую «разделку» на 10 км, Кусургашева – 2-я, Крупицкая – 3-я, Степанова – 4-я
23 ноября, 08:15
Главные новости
Савелий Коростелев: «Надеюсь, FIS не будет препятствовать быстрому получению нейтрального статуса. Ждем свои фамилии на их сайте и сразу летим в Европу»
1 минуту назад
Коростелев о словах Большунова про группу Сорина: «Это очень смешно. Никакой командной тактики против Саши у нас нет»
8 минут назад
Вик Уайлд: «Если министерство спорта или федерация хотят, чтобы я выступал, я готов обсудить это»
43 минуты назад
Губерниев об отстранении Большунова: «Справедливо. Будем ждать, что Александр вернется после того, как банду Сорина отдадут целиком под суд»
сегодня, 20:01
Коростелев о критике со стороны Бородавко: «Поступок Большунова не перечеркивает все, что было до, но спортсмен уровня Александра не имеет права подавать такой пример»
сегодня, 19:40
Клэбо и Амундсен не стали комментировать решение CAS по допуску российских лыжников
сегодня, 19:23
Сорин пошутил об участии в этапе Кубке мира в Тронхейме: «Мы прилетим на вертолете»
сегодня, 18:48
Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Думаю, Крянин и Сорин имели в виду отдельных спортсменов. Мне ничего не известно»
сегодня, 17:56
Крянин о получении нейтрального статуса лыжниками: «Все списки и количество спортсменов уже давно отправлены в ОКР и FIS»
сегодня, 17:43
Михаил Дегтярев: «МОК помогает нам в оказании давления, в том числе на европейские страны, по допуску наших атлетов»
сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
сегодня, 11:14
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Соловьев – 2-й, Митрошин – 3-й, Большунов – 16-й
30 ноября, 12:51
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Никитина – 2-я, Пеклецова – 3-я
30 ноября, 12:40
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05