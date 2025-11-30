❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в классической «разделке» на 15 км, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 13-й
Сергей Ардашев выиграл классическую гонку с раздельным стартом на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Кировске.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Кировск
Мужчины
15 км, раздельный старт, классический стиль
1. Сергей Ардашев – 40.28,9
2. Илья Семиков – 23,4
3. Алексей Червоткин – 42,5
4. Александр Ившин – 50,3
5. Павел Соловьев – 55,4
6. Денис Спицов – 58,2
7. Кирилл Кочегаров – 59,4
8. Иван Якимушкин – 1.42,5
9. Егор Митрошин – 1.44,1
10. Евгений Белов – 1.49,7
11. Андрей Собакарев – 2.02,9
12. Никита Родионов – 2.03,2
13. Александр Большунов – 2.05,4
14. Иван Горбунов – 2.05,5
15. Ермил Вокуев – 2.10,0
16. Андрей Кузнецов – 2.15,6
17. Александр Терентьев – 2.23,5
18. Антон Тимашов – 2.24,3
19. Сергей Забалуев – 2.25,3
20. Максим Зубцов – 2.37,5...
24. Артем Мальцев – 2.58,5
Савелий Коростелев не финишировал.