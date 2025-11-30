❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в классической «разделке» на 15 км, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 13-й

Лыжник Ардашев выиграл классическую «разделку» на Кубке России в Кировске.

Сергей Ардашев выиграл классическую гонку с раздельным стартом на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Кировске.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Кировск

Мужчины

15 км, раздельный старт, классический стиль

1. Сергей Ардашев – 40.28,9

2. Илья Семиков – 23,4

3. Алексей Червоткин – 42,5

4. Александр Ившин – 50,3

5. Павел Соловьев – 55,4

6. Денис Спицов – 58,2

7. Кирилл Кочегаров – 59,4

8. Иван Якимушкин – 1.42,5

9. Егор Митрошин – 1.44,1

10. Евгений Белов – 1.49,7

11. Андрей Собакарев – 2.02,9

12. Никита Родионов – 2.03,2

13. Александр Большунов – 2.05,4

14. Иван Горбунов – 2.05,5

15. Ермил Вокуев – 2.10,0

16. Андрей Кузнецов – 2.15,6

17. Александр Терентьев – 2.23,5

18. Антон Тимашов – 2.24,3

19. Сергей Забалуев – 2.25,3

20. Максим Зубцов – 2.37,5...

24. Артем Мальцев – 2.58,5

Савелий Коростелев не финишировал.