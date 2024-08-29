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Елена Вяльбе: «Почему все считают, что Большунов будет лидером сезона? Возможно, Коростелев будет «привозить» полминуты Саше»

Глава ФЛГР Елена Вяльбе поделилась ожиданиями от нового сезона.

«Почему все считают, что Большунов будет лидером сезона? Возможно, Коростелев будет «привозить» полминуты Саше.

Перед сезоном у нас спортсмены настроены нормально, прошлый сезон был очень хорошим.

По просьбе всех тренеров у нас перед чемпионатом страны практически не будет соревнований в феврале», – сказала Вяльбе.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
logoКубок России
logoАлександр Большунов
ТАСС
logoСавелий Коростелев
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