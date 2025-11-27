6

Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Опубликовано расписание первого этапа Кубка мира по лыжам в Руке.

С 28 по 30 ноября в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

1-й этап

Рука, Финляндия

Расписание гонок

28 ноября, пятница

12:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль – результаты

15:15 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль – результаты

29 ноября, суббота

10:55 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация

11:30 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация

13:25 – женщины, спринт, классический стиль, финал

13:50 – мужчины, спринт, классический стиль, финал

30 ноября, воскресенье

12:00 – мужчины, 20 км, масс-старт, свободный стиль

13:45 – женщины, 20 км, масс-старт, свободный стиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
расписание турниров
лыжные гонки
logoКубок мира
