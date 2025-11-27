Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке
С 28 по 30 ноября в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
1-й этап
Рука, Финляндия
Расписание гонок
28 ноября, пятница
12:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль – результаты
15:15 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль – результаты
29 ноября, суббота
10:55 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация
11:30 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация
13:25 – женщины, спринт, классический стиль, финал
13:50 – мужчины, спринт, классический стиль, финал
30 ноября, воскресенье
12:00 – мужчины, 20 км, масс-старт, свободный стиль
13:45 – женщины, 20 км, масс-старт, свободный стиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте