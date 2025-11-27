Расписание первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

Опубликовано расписание первого этапа Кубка мира по лыжам в Руке.

С 28 по 30 ноября в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26 1-й этап Рука, Финляндия Расписание гонок 28 ноября, пятница 12:30 – женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль – результаты 15:15 – мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль – результаты 29 ноября, суббота 10:55 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация 11:30 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация 13:25 – женщины, спринт, классический стиль, финал 13:50 – мужчины, спринт, классический стиль, финал 30 ноября, воскресенье 12:00 – мужчины, 20 км, масс-старт, свободный стиль 13:45 – женщины, 20 км, масс-старт, свободный стиль ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko . Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте