Биатлонистка Метеля о конфликте Большунова с Бакуровым: «Парни, признайтесь: вы в такой момент жалеете, что за спиной нет винтовки»
Биатлонистка Виктория Метеля отреагировала на поступок лыжника Александра Большунова, который толкнул соперника после гонки.
«Парни, признайтесь: вы в такой момент жалеете, что за спиной нет винтовки», — пошутила Метеля на видео в телеграм‑канале «Комитет спортсменов».
Александр Большунов и Александр Бакуров столкнулись во время полуфинала конькового спринта на Кубке России в Кировске. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.
После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров, хромая, покинул место конфликта. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у него сильный ушиб мягких тканей.
Большунов по итогам полуфинала был дисквалифицирован.
Большунов вспылил! Толкнул соперника в спину после гонки, тот ушел хромая