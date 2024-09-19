Егор Сорин: «Здорово, что Большунов приехал на ЧР по лыжероллерам и смог выступить. Благодаря этому статус чемпионата сразу поднялся»

Егор Сорин прокомментировал победу Коростелева в гонке с раздельным стартом на ЧР по лыжероллерам.

– Насколько тяжело далась победа в мужской разделке Савелию Коростелеву?

– Сейчас победа в мужских дистанционных гонках никому не даётся легко. Наверное, только Саше Большунову, когда он в топ-форме и привозит всем по 40 секунд.

Сегодня все спортсмены бежали, боролись. Если брать тройку лидеров, не сказал бы, что кто-то слил, кто-то недоработал. Просто Савелий оказался немного сильнее конкурентов.

Выиграл чуть больше десяти секунд у Алексея Червоткина и 25 – у Большунова. Это, в принципе, немного. И точно знаю, что Савелию не было легко.

– По вашим ощущениям, мог ли он проиграть?

– Он контролировал ситуацию. Очень хороший первый этап получился. Второй, третий относительно спокойно прошел, как и в коньковой гонке.

То есть, в отличие от прошлого сезона, когда Коростелев максимально быстро стартовал, а дальше должен был просто удержать эту скорость, здесь он немножко играл с соперниками. Быстро начал, потом чуть-чуть сбавил, понимая, что все-таки бежать надо в общей сложности семь кругов.

В середине дистанции Большунов даже выигрывал у Савелия немного, и в этот момент мне, как тренеру, конечно, было тревожно. Хотя, повторю, Коростелев четко гнул свою линию, буквально через круг восстановил преимущество, что и позволило ему выиграть.

– По прошлому сезону у многих сложилось впечатление, что Большунов вообще недосягаем. То, что он проиграл дистанцию, на которой традиционно силен, вас хоть немножко удивило?

– Я, конечно, понимал, что Александр выступит гораздо сильнее, нежели в коньковой дисциплине. Чего ожидать от него в классике, мне было не так просто предсказать. Последние четыре года Большунов ведь пропускал такие старты.

Вообще не помню, честно говоря, когда он последний раз выступал на летних чемпионатах России – все время были какие-то причины, которые мешали ему принять участие.

Здорово уже то, что Александр приехал и смог выступить. Благодаря этому статус нынешнего чемпионата сразу поднялся, – сказал тренер российских лыжников.

А что в лыжах? Их опять не показывают, а Большунов проиграл все гонки ЧР