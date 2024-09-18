А что в лыжах? Их опять не показывают, а Большунов проиграл все гонки ЧР

На летнем чемпионате России в Тюмени завершилась программа гонок на лыжероллерах. Завтра по плану старты в беговом кроссе, но обычно лидеры не относятся к этой дисциплине всерьез.

А вот роллерные гонки – вполне адекватная проекция, чтобы оценить форму/соотношение сил. Тем удивительнее, что беспрекословный лидер Александр Большунов , выступив на всех трех дистанциях, только однажды попал в призы.

Но даже эта бронза в разделке на 20 км классическим стилем вряд ли его порадует.

Сергей Устюгов тоже удивил: значился в заявке спринта, но на старт без объяснений причин не вышел.

Наведем фокус на лыжи?

Большунова подводит здоровье? Поздний старт межсезонья, пропуск половины сбора

Вот приключения Александра в Тюмени:

● в коньковой разделке на 20 км показал 10-е время, уступив победителю, Савелию Коростелеву, 1 минуту 18 секунд;

● в коньковом спринте сломал палку в полуфинале и не пробился в финал;

● в разделке на 20 км уступил Коростелеву и Алексею Червоткину.

За весь прошлый сезон Большунов не выиграл всего три личные гонки – ровно столько же, сколько за четыре дня в Тюмени. Только в противовес тогда было 25 побед. Что же случилось?

Если раньше Александр честно рассуждал о проблемах со здоровьем, сейчас все тихо. Только тренер Юрий Бородавко обмолвился , что настоящие тренировки у Большунова начались с июля. Но даже если так, два с половиной месяца – достаточный срок, чтобы войти в форму, если не возникает других проблем.

В июне Елена Вяльбе рассказывала , что Александр из-за простуды уехал с середины сбора в Кисловодске

Потом вроде состоялся полноценный сбор в Малиновке, но гонки там Большунов пропустил. «Не в тех кондициях, чтобы соревноваться», – объяснял тогда Бородавко. Не слишком ли для последствий простуды, которая была месяц назад?

Большунов традиционно скрытен, но перед гонками в Тюмени размышлял о мотивации (цитата «Чемпионат.com»):

«Мотивацию нужно не в прошлом искать, а в будущем. Я вновь все начинаю с чистого листа. На данный момент главная задача – аккуратно провести подготовительный период. Как показывает практика, постоянно случаются травмы. Из-за этого не хочу ничего загадывать».

В целом, Александру не привыкать бороться не только с соперниками, но и с проблемами со здоровьем. До сих пор постоянные беды не мешали ему побеждать – скорее, были спутниками главных успехов:

● перед Пхенчханом-2018 попал в больницу с воспалением легких;

● перед Пекином-2022 перенес операцию по удалению кисты в зубном канале;

● перед прошлым сезоном жаловался на проблемы со спиной.

Так что нынешнее выступление Большунова вообще не говорит о том, что зима выйдет грустной. Вот и Йоханнес Клэбо снова подчеркнул , что соскучился.

«Конечно, обидно, что они (то есть наши – Спортс) не могут соревноваться, потому что речь идет о хороших лыжниках, с которыми у нас было много классных и острых поединков. Но есть еще внешний фон, который пока остается неизменным. Мое отношение к этому не изменилось – да, напряженных дуэлей с ними не хватает, но в то же время я понимаю, что сейчас все обстоит так, как есть».

«Вообще нет желания это комментировать. Пусть скучают!» – парировала Елена Вяльбе.

Лыжи снова не показывают. Степанова считает, что все правильно

Батл Коростелева с Большуновым в классической разделке получился мегазрелищным, Клэбо бы наверняка понравилось.

Коростелев стартовал чуть позже Александра и имел возможность ориентироваться на его результат. Они шли почти синхронно, вплоть до отметки 15 км разрыв составлял 1-2 секунды в пользу Савелия.

Но потом у Большунова закончились силы. За полтора километра он проиграл 16 секунд, в которые вместился еще и Алексей Червоткин. Потом разрыв уже не рос, но и компенсировать отставание Александр не сумел.

Обидно, что эту схватку не увидел никто, кроме немногочисленных зрителей вдоль тюменской трассы. Гонка проводилась утром буднего дня, «Жемчужина Сибири» находится далеко от города, Тюмень пресыщена лыжами... В общем, неудивительно, что трибуны почти пустовали.

А трансляции чемпионата России на федеральном ТВ не было. Тут не поспоришь с Вероникой Степановой, которая внезапно приехала на стадион с аккредитацией прессы и активно болела в разделке за Коростелева.

«Почему «Матч ТВ» биатлон на этой неделе показывает, а нас нет? – задалась вопросом Степанова. – Так и Okko не показывает, и «Телеспорт», и вообще никто. Не интересны практически все наши соревнования, не выгодны. Лыжные гонки и биатлон среди самых дорогих в показе. Далеко, нужно много людей и много камер. С такой аудиторией как можно собрать на летнем чемпионате, даже деньги на продакшн сигнала не вернешь».

Справедливости ради, летние соревнования лыжников в принципе показывают редко. Их не ставили в эфир ни в прошлом году, ни до этого.

А что там у женщин без Степановой?

Вероника Степанова была явным лидером прошедшего сезона. Конкуренцию ей в дистанционных гонках навязывала только Анастасия Кулешова, но она соревнования в Тюмени пропускала.

«Пока все готовятся (усиленно) к летнему чемпионату России, я гуляю по лесу с заложенным носом», – так писала о причинах у себя в канале Анастасия.

Без двух топ-спортсменок обе дистанционные гонки предсказуемо забрала Мария Истомина, а в спринте выиграла Анастасия Фалеева. Все – вполне в логике прошлого сезона.

Помимо Кулешовой зимой в борьбу за Кубок страны наверняка включится и 18-летняя Алина Пеклецова (в прошлом году она взяла самую зрелищную дисциплину – гонку в гору).

Уже в Тюмени Пеклецова была второй в коньке следом за Истоминой, хотя в целом гонки на лыжероллерах, где важны вес и мощь – вообще не территория очень легкой Алины.

В общем, пока кажется, что в женских лыжах без Степановой все будет предсказуемо: спринты заберет Анастасия Фалеева, классические гонки поделят Кулешова с вернувшейся из декрета Татьяной Сориной, а в коньке к этой борьбе подключатся Истомина с Пеклецовой.

Фото: flgr.ru ; instagram.com/stepanova_nika01 ; instagram.com/san_sanych_bolshunov