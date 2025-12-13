Крамер о Коростелеве на Кубке мира в Давосе: «Давление огромное. Надеюсь, он сможет показать все, на что способен»

Тренер итальянских лыжников Крамер рассказал о помощи Коростелеву.

Тренер сборной Италии по лыжам Маркус Крамер объяснил, почему его команда помогает россиянину Савелию Коростелеву.

– Почему? Потому что сейчас он здесь один, и я знаю его давно. И раз принято решение, что ему разрешено стартовать, мое личное мнение – это хорошо. Пока у него никого нет, мы помогаем ему. Почему бы и нет – он один, и мы немного содействуем. Пока сервисмена здесь нет, мы помогаем ему на тренировках.

– Как вы думаете, как Савелий выступит?

– Все знают, что он молодой и сильный. Он уже несколько раз обыгрывал Большунова, и, кажется, он действительно силен. Но что он сможет показать здесь, я правда не знаю. Ведь, конечно, давление огромное – все смотрят на него: журналисты, все его отслеживают. И в России от него с надеждой ждут хорошего результата. Я надеюсь, он сможет показать все, на что способен, – сказал Крамер.

Сервисмен Евгений Уфтиков, ранее получивший нейтральный статус, должен был прилететь в Давос в пятницу вечером.