Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Большунов, Устюгов, Терентьев, Якимушкин, Коростелев, Ретивых выступят в квалификации конькового спринта
16 сентября на ЧР по лыжероллерам в Тюмени пройдет мужской коньковый спринт.
Лыжероллеры
Чемпионат России
Тюмень
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Квалификация – 9:00, финалы – 11:00 по московскому времени.
Старт-лист квалификации
3. Иван Якимушкин
6. Иван Горбунов
7. Дмитрий Жуль
8. Савелий Коростелев
9. Александр Бакуров
14. Сергей Ардашев
17. Андрей Мельниченко
18. Ермил Вокуев
19. Андрей Собакарев
21. Виктор Жуль
24. Артем Мальцев
25. Александр Терентьев
26. Алексей Червоткин
27. Сергей Устюгов
28. Илья Семиков
29. Иван Безматерных
30. Александр Большунов
32. Денис Спицов
55. Андрей Ларьков
56. Глеб Ретивых
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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