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Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Большунов, Устюгов, Терентьев, Якимушкин, Коростелев, Ретивых выступят в квалификации конькового спринта

16 сентября на ЧР по лыжероллерам в Тюмени пройдет мужской коньковый спринт.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Тюмень

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Квалификация – 9:00, финалы – 11:00 по московскому времени.

Старт-лист квалификации

3. Иван Якимушкин

6. Иван Горбунов

7. Дмитрий Жуль

8. Савелий Коростелев

9. Александр Бакуров

14. Сергей Ардашев

17. Андрей Мельниченко

18. Ермил Вокуев

19. Андрей Собакарев

21. Виктор Жуль

24. Артем Мальцев

25. Александр Терентьев

26. Алексей Червоткин

27. Сергей Устюгов

28. Илья Семиков

29. Иван Безматерных

30. Александр Большунов

32. Денис Спицов

55. Андрей Ларьков

56. Глеб Ретивых

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР. 

Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
logoсборная России (лыжные гонки)
чемпионат России
logoГлеб Ретивых
лыжероллеры
logoСергей Устюгов
logoЕрмил Вокуев
logoАндрей Ларьков
logoАртем Мальцев
logoАлексей Червоткин
logoАндрей Мельниченко
logoИлья Семиков
logoДенис Спицов
logoИван Якимушкин
logoАлександр Большунов
logoАндрей Собакарев
logoСергей Ардашев
logoАлександр Терентьев
Иван Безматерных
logoИван Горбунов
logoВиктор Жуль
logoСавелий Коростелев
Александр Бакуров
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