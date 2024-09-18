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  • Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Большунов, Коростелев, Спицов и Червоткин выступят в классической «разделке» на 20 км
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Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Большунов, Коростелев, Спицов и Червоткин выступят в классической «разделке» на 20 км

Большунов и Коростелев поборются за победу в «разделке» на ЧР по лыжероллерам.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Тюмень

Мужчины

20 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 10:30 по московскому времени, трансляций не предусмотрено.

Старт-лист

9. Александр Терентьев

25. Андрей Собакарев

29. Илья Порошкин

30. Ермил Вокуев

34. Андрей Ларьков

45. Денис Спицов

49. Иван Якимушкин

50. Артем Мальцев

52. Александр Большунов

53. Андрей Мельниченко

55. Илья Семиков

56. Алексей Червоткин

58. Сергей Ардашев

60. Савелий Коростелев

67. Глеб Ретивых

Старт-лист полностью – по ссылке.

Опубликовала: Мария Селенкова
результаты
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
чемпионат России
logoГлеб Ретивых
лыжероллеры
logoЕрмил Вокуев
logoАндрей Ларьков
logoАртем Мальцев
logoАлексей Червоткин
logoАндрей Мельниченко
logoИлья Семиков
logoДенис Спицов
logoИван Якимушкин
logoАлександр Большунов
logoАндрей Собакарев
logoСергей Ардашев
logoАлександр Терентьев
Илья Порошкин
logoСавелий Коростелев
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