Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Большунов, Коростелев, Спицов и Червоткин выступят в классической «разделке» на 20 км

Большунов и Коростелев поборются за победу в «разделке» на ЧР по лыжероллерам.

Лыжероллеры Чемпионат России Тюмень Мужчины 20 км, раздельный старт, классический стиль Начало – 10:30 по московскому времени, трансляций не предусмотрено. Старт-лист 9. Александр Терентьев 25. Андрей Собакарев 29. Илья Порошкин 30. Ермил Вокуев 34. Андрей Ларьков 45. Денис Спицов 49. Иван Якимушкин 50. Артем Мальцев 52. Александр Большунов 53. Андрей Мельниченко 55. Илья Семиков 56. Алексей Червоткин 58. Сергей Ардашев 60. Савелий Коростелев 67. Глеб Ретивых Старт-лист полностью – по ссылке .