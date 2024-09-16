Юрий Бородавко: «Думаю, в этом сезоне не будет однозначного лидера среди женщин. Лидер будет меняться постоянно»

Юрий Бородавко считает, что в новом сезоне не будет явного лидера среди лыжниц.

– Кто станет лидером женской сборной России в отсутствие Вероники Степановой и Натальи Терентьевой, ушедших в декретный отпуск?

– Много кто проявлял себя ранее. Все мы знаем силу Насти Кулешовой, также хорошо проявляют себя молодые спортсменки, в частности, Алина Пеклецова. В разных стилях может выстрелить Лида Дуркина. Маша Истомина готова уже постоянно претендовать на первые места.

В целом думаю, что в этом сезоне не будет однозначного лидера среди женщин. Лидер будет меняться постоянно, – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко .