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  • Юрий Бородавко: «Думаю, в этом сезоне не будет однозначного лидера среди женщин. Лидер будет меняться постоянно»
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Юрий Бородавко: «Думаю, в этом сезоне не будет однозначного лидера среди женщин. Лидер будет меняться постоянно»

Юрий Бородавко считает, что в новом сезоне не будет явного лидера среди лыжниц.

– Кто станет лидером женской сборной России в отсутствие Вероники Степановой и Натальи Терентьевой, ушедших в декретный отпуск?

– Много кто проявлял себя ранее. Все мы знаем силу Насти Кулешовой, также хорошо проявляют себя молодые спортсменки, в частности, Алина Пеклецова. В разных стилях может выстрелить Лида Дуркина. Маша Истомина готова уже постоянно претендовать на первые места.

В целом думаю, что в этом сезоне не будет однозначного лидера среди женщин. Лидер будет меняться постоянно, – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЮрий Бородавко
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoМария Истомина
logoВероника Степанова
Алина Пеклецова
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