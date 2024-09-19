Егор Сорин: «Среди женщин много претенденток на звание лидера сборной России»

Егор Сорин заявил, что многие лыжницы в России претендуют на лидерство в сборной.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил перспективы спортсменок, которые могут занять лидирующие позиции в национальной команде в отсутствие олимпийских чемпионок Вероники Степановой и Натальи Терентьевой, ушедших в декретный отпуск.

«Сложно выделить одну спортсменку, которая возьмет на себя бремя лидерства, пока не выступают Вероника Степанова и Наталья Терентьева. Тем интереснее сейчас наблюдать за женскими гонками. Однозначного лидера на данный момент нет, все спортсменки разноплановые у нас.

Алина Пеклецова, например, хорошо бегает на тяжелых трассах длинные дистанции. Анастасия Кулешова тоже, как и Алина, больше дистанционщица. Анастасия Фалеева – явный фаворит в спринтерских дисциплинах. Не будем забывать и о Татьяне Сориной, которая, когда набирает оптимальные кондиции, претендует на самые высокие места в России. Есть еще сильные спортсменки Лидия Дуркина, Елизавета Пантрина.

Если кто-то из этих лыжниц за счет плодотворной работы в подготовительный период скинет со своих предыдущих результатов некоторое количество секунд, то может стать единоличным лидером по сезону. Среди женщин много претенденток на звание лидера сборной России», – сказал тренер национальной команды Сорин .