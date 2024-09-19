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Егор Сорин: «Среди женщин много претенденток на звание лидера сборной России»

Егор Сорин заявил, что многие лыжницы в России претендуют на лидерство в сборной.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин оценил перспективы спортсменок, которые могут занять лидирующие позиции в национальной команде в отсутствие олимпийских чемпионок Вероники Степановой и Натальи Терентьевой, ушедших в декретный отпуск.

«Сложно выделить одну спортсменку, которая возьмет на себя бремя лидерства, пока не выступают Вероника Степанова и Наталья Терентьева. Тем интереснее сейчас наблюдать за женскими гонками. Однозначного лидера на данный момент нет, все спортсменки разноплановые у нас.

Алина Пеклецова, например, хорошо бегает на тяжелых трассах длинные дистанции. Анастасия Кулешова тоже, как и Алина, больше дистанционщица. Анастасия Фалеева – явный фаворит в спринтерских дисциплинах. Не будем забывать и о Татьяне Сориной, которая, когда набирает оптимальные кондиции, претендует на самые высокие места в России. Есть еще сильные спортсменки Лидия Дуркина, Елизавета Пантрина.

Если кто-то из этих лыжниц за счет плодотворной работы в подготовительный период скинет со своих предыдущих результатов некоторое количество секунд, то может стать единоличным лидером по сезону. Среди женщин много претенденток на звание лидера сборной России», – сказал тренер национальной команды Сорин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕгор Сорин
logoАнастасия Кулешова (Седова)
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
logoАнастасия Фалеева
logoВероника Степанова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Алина Пеклецова
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