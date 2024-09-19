Степанова о лыжных «разделках»: «Как зритель скажу: смотреть их абсолютно невозможно. Скучно, ничего не понятно! Зритель во мне побеждает спортсмена»

Вероника Степанова заявила, что ей скучно смотреть лыжные «разделки».

«Съезжаются спортсмены со всей страны – в трех гонках приняли участие в общей сложности около 250 человек. Плюс десятки тренеров, судей и так далее. Будем считать, всего 300. Что значительно превысило число зрителей на трибунах великолепного стадиона «Жемчужина Сибири». Трассы – мирового уровня, среди участников – сразу несколько олимпийских чемпионов, а зрителей нет.

Потому что в программе этого мощного мероприятия «две длиннющие «разделки» (гонки с индивидуальным стартом), которые обычному зрителю не интересны». Это я цитирую комментатора «Матч ТВ» и большого друга руководства нашей лыжной федерации Андрея Романова.

Как спортсменка, которая выиграла бОльшую часть всех «разделок», в которых участвовала в прошлом году, скажу, что «разделка» – это наиболее объективный показатель силы атлета. Как зритель скажу: смотреть их абсолютно невозможно. Скучно, ничего не понятно! Зритель во мне побеждает спортсмена.

Вы же не можете себе представить забег хоть на 100 метров, хоть на 42 километра, в котором легкоатлеты стартуют последовательно, правда? В лыжах «разделки» остались с тех времен, когда трассы были шириной в полтора метра и утоптаны самими лыжниками. И смотрит их аудитория, которая в основном помнит те времена. Знаете, когда снег был белее и небо синее.

А телеканалы спортивные при этом борются за категорию «М 14-59 100.000+». В переводе – юноши и мужчины в расцвете сил, живущие в городах от ста тысяч человек. Боюсь, «любители разделок» и «целевая аудитория» – это две разные группы людей.

Не хочу быть неверно понятой. Идея исключить привычные соревнования и заменить их «гонками юных квадроберов» даже мне кажется слишком радикальной. Но то, что нужно пристально изучать молодежные тренды, пытаться понять, что делает их популярными, и внедрять в традиционный спорт, для меня очевидно», – написала в своей колонке на «Матч ТВ» олимпийская чемпионка Степанова .

Степанова о квадробике: «Взрослые дяди и тети могут сколько угодно требовать что-то запретить. Сильно у ваших родителей получилось запретить рэп или хэви-метал?»