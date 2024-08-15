Степанова об инвентаре: «Каждый раз, получая новые образцы, я убеждаюсь, что технологи российских фирм «на попе ровно» не сидят»

Лыжница Вероника Степанова оценила российское производство инвентаря.

«Профессиональное оборудование выпускают либо маленькие специализированные фирмы, либо «спортлаборатории» внутри больших фирм. В этом сегменте «покупайте отечественное» не работает, увы – в мире не существует шведских, немецких или американских лыж. А лучшие делают в Австрии, где с лыжниками и биатлонистами как-то не сложилось в последнее время.

Российские производители тех же лыж время от времени говорят, что собираются выпустить профессиональную линейку – и как-то это все не складывается. Но настоящий профессиональный инвентарь – это менее 1% рынка. Понятно, почему с этим возиться долго, сложно. Остальные 99% – это товары для любителей спорта и физкультуры, а не олимпийских чемпионов.

Да, мне нужны абсолютно лучшие в мире лыжи или ботинки. Но чтобы дойти до метро, кроссовки с подошвой из специальной пены не нужны. Чтобы пойти в столовую на сборе, никто футболки из специальной охлаждающей ткани не надевает – такие нужны для тренировок.

Как человек, который пробует, тестирует образцы десятков разных фирм, утверждаю, что в России делают спортивную одежду и обувь, которая подойдет любому, если нет задач побеждать на мировых соревнованиях или тренироваться по шесть часов в день. Мало того, каждый раз, получая новые образцы от спонсоров, я убеждаюсь, что технологи российских фирм просто так «на попе ровно» не сидят. Каждый новый образец лучше того, что было в прошлом году. А с образцами трехлетней давности и не сравнить!

Чего же не хватает? Рекламы и продвижения. Вот у нас в сборной долгие годы «спонсор по текстилю». Крупная, хорошо всем известная российская фирма. Одевает нас с ног до головы – и одевает отлично. Большинство продукции изготавливается на собственной фабрике в России – хотя да, наши гоночные суперкомбинезоны, лучшие в мире, родом из Швейцарии (но это опять же «про доли секунды на финише»). Я настолько люблю их вещи, что в дополнение к «спонсорским» и за свои деньги немало у них купила.

Но вот чего я не могу понять: почему в фирменных магазинах этого бренда в аэропортах в рекламе безымянные модели на фото и видео, а не Большунов или Непряева? В чем секрет? Я бы поняла, если бы моделями были Водянова или Шейк, но ведь нет же! А потом мой старший товарищ Губерниев говорит, что лыжников, даже Большунова, народ не знает.

Вот когда будут видеть в аэропортах на видном месте по 250-300 тысяч человек в день в рекламе, тогда что-то изменится в лучшую сторону. И для лыжников, и для самой фирмы», – написала олимпийская чемпионка Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».