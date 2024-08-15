Степанова об инвентаре: «Каждый раз, получая новые образцы, я убеждаюсь, что технологи российских фирм «на попе ровно» не сидят»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Наталья Водянова Наталья Терентьева (Непряева) Ирина Шейк Матч ТВ Александр Большунов Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова оценила российское производство инвентаря.

«Профессиональное оборудование выпускают либо маленькие специализированные фирмы, либо «спортлаборатории» внутри больших фирм. В этом сегменте «покупайте отечественное» не работает, увы – в мире не существует шведских, немецких или американских лыж. А лучшие делают в Австрии, где с лыжниками и биатлонистами как-то не сложилось в последнее время.

Российские производители тех же лыж время от времени говорят, что собираются выпустить профессиональную линейку – и как-то это все не складывается. Но настоящий профессиональный инвентарь – это менее 1% рынка. Понятно, почему с этим возиться долго, сложно. Остальные 99% – это товары для любителей спорта и физкультуры, а не олимпийских чемпионов.

Да, мне нужны абсолютно лучшие в мире лыжи или ботинки. Но чтобы дойти до метро, кроссовки с подошвой из специальной пены не нужны. Чтобы пойти в столовую на сборе, никто футболки из специальной охлаждающей ткани не надевает – такие нужны для тренировок.

Как человек, который пробует, тестирует образцы десятков разных фирм, утверждаю, что в России делают спортивную одежду и обувь, которая подойдет любому, если нет задач побеждать на мировых соревнованиях или тренироваться по шесть часов в день. Мало того, каждый раз, получая новые образцы от спонсоров, я убеждаюсь, что технологи российских фирм просто так «на попе ровно» не сидят. Каждый новый образец лучше того, что было в прошлом году. А с образцами трехлетней давности и не сравнить!

Чего же не хватает? Рекламы и продвижения. Вот у нас в сборной долгие годы «спонсор по текстилю». Крупная, хорошо всем известная российская фирма. Одевает нас с ног до головы – и одевает отлично. Большинство продукции изготавливается на собственной фабрике в России – хотя да, наши гоночные суперкомбинезоны, лучшие в мире, родом из Швейцарии (но это опять же «про доли секунды на финише»). Я настолько люблю их вещи, что в дополнение к «спонсорским» и за свои деньги немало у них купила.

Но вот чего я не могу понять: почему в фирменных магазинах этого бренда в аэропортах в рекламе безымянные модели на фото и видео, а не Большунов или Непряева? В чем секрет? Я бы поняла, если бы моделями были Водянова или Шейк, но ведь нет же! А потом мой старший товарищ Губерниев говорит, что лыжников, даже Большунова, народ не знает.

Вот когда будут видеть в аэропортах на видном месте по 250-300 тысяч человек в день в рекламе, тогда что-то изменится в лучшую сторону. И для лыжников, и для самой фирмы», – написала олимпийская чемпионка Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Технологии - китайские, названия - российские
+15
-1
+14
А потом она приедет на соревнования (если пустят конечно) и поймет насколько вся её экипировка с ног до кончиков лыж отстает от западных образцов
+12
-7
+5
Ответ rzqhbbqd4c
А потом она приедет на соревнования (если пустят конечно) и поймет насколько вся её экипировка с ног до кончиков лыж отстает от западных образцов
а потом ты прочитаешь статью и увидишь,что это там и написано
+6
-1
+5
Да уж, помнится, как патронов резко перестало хватать, но технологии на 146% идут вперёд. Бгг.
+5
-1
+4
Ну, горные Head американцы все-таки делают. Могли бы и беговые слепить, просто внутреннего рынка нету.
+4
-1
+3
Ответ Чёрный тюльпан
До Веронички не доходит, что брендам интересна вышлифованная и глянцевая картинка для продвижения, а некоторые спортсмены просто рожей не вышли для рекламы. С какой целью их популяризировать себе в убыток? Некоторые фамилии лидеров из разных видов называть не буду, но их лица точно будут отталкивать потенциального покупателя, особенно если он среднестатистический, а не какой-то любитель-задрот, который на своем уровне тоже пытается бороться с остальными на сотые доли секунды. Про отечественный инвентарь и технологии - в голосину. Эти товары штампуются дядюшкой Ляо в Китае, а технологии те тырят как раз у зарубежных фирмачей, но делают это довольно убого, поэтому разница как в самих свойствах, так и в качестве производимой продукции.
Смотрю, ты всё знаешь... А кто убил Лору Палмер, не подскажешь?
+2
0
+2
Бедный автор, который для нее пишет, надо себя останавливать в умных выводах. понимая . что она такого сказать не может. Не всегда получается.
+2
-1
+1
Ответ Дубль Хоселу в полуфинале ЛЧ
Технологии - китайские, названия - российские
А комбинезоны все равно швейцарские
+1
0
+1
Ответ Ковид 07.10.52
Бедный автор, который для нее пишет, надо себя останавливать в умных выводах. понимая . что она такого сказать не может. Не всегда получается.
СММщик как у экспертов из КХЛ типа Назарова
0
0
0
Ответ Asfrid Vigman
а потом ты прочитаешь статью и увидишь,что это там и написано
Читать Степанову - себя не уважать!
0
0
0
Ответ Asfrid Vigman
а потом ты прочитаешь статью и увидишь,что это там и написано
А чукчо не читатель. Чукчо - писатель.
0
0
0
Сколько она платит за такой пост? Хотя сомневаюсь и в ее умение считать. Может это робот-пылесос... Или робот-женщина.
0
0
0
В Австрии были и по прежнему есть отличные биатлонисты. Каждый год завоевывают подиумы. Лыжники тоже раньше были, но их поймали на допинге) И, кстати, эта австрийская фирма выпускает беговые лыжи в догонку к горным. Австрийская фирма не однозначно лучшая в мире, есть еще пару французских фирм и одна норвежская. 4 современных топа.
Про рекламу с малознаменитыми спортсменами очень смешно. Это так не работает. Модель должна быть или привлекательная, или знаменитая.
0
0
0
не понел. а с чего она решила, что технологи буду сидеть как-то иначе, чем она сама? :))
0
0
0
Ну так то да
Американских лыж К2 не существует
И на секундочку мадшус уже 35 лет принадлежит американцам
0
0
0
Возможно, что Большунов и Непряева попросят деньги за рекламу
0
0
0
А клюшки у нас вообще забибись
0
0
0
Хорошо бы сравнить наши лучшие образцы и экипировку мировых лидеров.
0
0
0
Палки ей проверяет?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий