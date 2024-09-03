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  • Вероника Степанова: «Беременность ожидаемая, планируемая, естественная, без ЭКО. Решение совместное с моим партнером, но инициатива моя»
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Вероника Степанова: «Беременность ожидаемая, планируемая, естественная, без ЭКО. Решение совместное с моим партнером, но инициатива моя»

Лыжница Вероника Степанова объяснила решение стать мамой

Олимпийская чемпионка 2022 года объявляла о пропуске нового сезона из-за беременности.

«Беременность – это решение. Для действующей спортсменки даже два: не только стандартное для всех женщин «ребенок с кем?», но еще и «ребенок в какой именно момент?»

Докладываю: беременность ожидаемая, планируемая, естественная (без ЭКО).

Решение, разумеется, совместное с моим партнером, но инициатива моя. Я как бегу свои гонки, включая голову – так и живу. Ничего не делаю, не подумав и не взвесив все «за» и «против». «За» в данный момент перевесили.

Основной фактор: возраст. Понаблюдала, послушала, почитала и, наконец, пообщалась предварительно с акушерами-гинекологами, неонатологами, педиатрами. Все, абсолютно все указывает на то, что чем моложе – тем лучше! Меньше факторов риска.

Год тоже был принят во внимание – все задачи первого этапа спортивной карьеры я решила, а до Олимпиады еще полтора года. И, конечно, я наблюдала внимательно, как возвращались после родов в спорт Татьяна Сорина и Юлия Ступак, мои коллеги по олимпийской эстафете – у них как раз год-полтора до Олимпиады в Пекине было.

Последние месяцы я особенно внимательно смотрела, как живет и действует Наталья Терентьева – собираюсь идти по ее стопам, тренироваться всю беременность и готовиться к продолжению спортивной карьеры в 2025-м», – написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2022
logoОлимпиада-2026
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoМатч ТВ
logoВероника Степанова
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