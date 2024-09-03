Вероника Степанова: «Беременность ожидаемая, планируемая, естественная, без ЭКО. Решение совместное с моим партнером, но инициатива моя»
Олимпийская чемпионка 2022 года объявляла о пропуске нового сезона из-за беременности.
«Беременность – это решение. Для действующей спортсменки даже два: не только стандартное для всех женщин «ребенок с кем?», но еще и «ребенок в какой именно момент?»
Докладываю: беременность ожидаемая, планируемая, естественная (без ЭКО).
Решение, разумеется, совместное с моим партнером, но инициатива моя. Я как бегу свои гонки, включая голову – так и живу. Ничего не делаю, не подумав и не взвесив все «за» и «против». «За» в данный момент перевесили.
Основной фактор: возраст. Понаблюдала, послушала, почитала и, наконец, пообщалась предварительно с акушерами-гинекологами, неонатологами, педиатрами. Все, абсолютно все указывает на то, что чем моложе – тем лучше! Меньше факторов риска.
Год тоже был принят во внимание – все задачи первого этапа спортивной карьеры я решила, а до Олимпиады еще полтора года. И, конечно, я наблюдала внимательно, как возвращались после родов в спорт Татьяна Сорина и Юлия Ступак, мои коллеги по олимпийской эстафете – у них как раз год-полтора до Олимпиады в Пекине было.
Последние месяцы я особенно внимательно смотрела, как живет и действует Наталья Терентьева – собираюсь идти по ее стопам, тренироваться всю беременность и готовиться к продолжению спортивной карьеры в 2025-м», – написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».
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