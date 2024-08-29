Степанова – Губерниеву: «Если Олимпиада в Париже имела хоть какое-то значение для россиян, то почему же ее никто не показывал?»

Вероника Степанова поделилась мнением о непоказе Олимпиады-2024 на российском ТВ

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Степанова обратилась к комментатору Дмитрию Губерниеву, с которым в эфире «Матч ТВ» ранее поспорила об отношении к Олимпиаде и нейтральному статусу российских спортсменов.

«Дима, похоже, наш спор продолжается? Тогда у меня еще один вопрос, который я тебе не успела в эфире задать.

Если Олимпиада в Париже имела хоть какое-то значение для россиян, то почему же ее никто не показывал? Ни любимый нами с тобой «Матч ТВ», ни его конкуренты? Вот ОИ в Пекине показывали с отличными рейтингами. А Париж – нет.

Моя версия – потому что абсолютному большинству наших с тобой соотечественников Олимпиады с отобранными МОК «нейтральным атлетами» без флага и гимна не интересны, не нужны, особенно сейчас. Жду твою версию!» – написала в своем телеграм-канале Степанова.

«Достала бы флаг и сказала: «Идите все в задницу». Губерниев и Степанова повздорили в прямом эфире