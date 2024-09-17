  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Юрий Бородавко: «Если будет действительно открытое голосование всех стран МОК, то придет более лояльный и нейтральный президент»
1

Юрий Бородавко: «Если будет действительно открытое голосование всех стран МОК, то придет более лояльный и нейтральный президент»

Юрий Бородавко высказался о предстоящих выборах главы МОК.

Выборы пройдут весной 2025 года, когда действующий глава организации Томас Бах покинет свой пост. В список кандидатов на должность президента Международного олимпийского комитета вошли семь человек.

«Я бы не верил всем прогнозам. Все решается несколько по-другому.

Если это будет действительно открытое голосование всех стран МОК, тогда придет более лояльный и нейтральный президент», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

Кто возглавит МОК после Баха? Кажется, женщина – впервые в истории

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЮрий Бородавко
logoМОК
logoТомас Бах
Рекомендуем
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Юрий Бородавко: «Мало что изменится с уходом Баха, потому что МОК полностью политизирован»
511 августа, 09:19
Елена Вяльбе: «Раньше 2028‑го мы никуда не вернемся. И то при условии, что мир поменяется»
6415 апреля, 13:30
Юрий Бородавко: «Господин Бах очень легко и быстро переобуется по любому вопросу, лишь бы оставаться руководителем МОК»
216 апреля, 17:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Александр Легков: «Пусть спортсмены объединяются и доносят миру, что россиян нужно допускать к соревнованиям. Услышат ли их? Мне кажется, не сильно»
5сегодня, 13:25
Губерниев о словах Клэбо про россиян: «Это вранье, сотрясание воздуха. Соскучился – значит, бейся, чтобы у тебя были хорошие соперники»
23сегодня, 12:53
Клэбо о российских лыжниках: «Конечно, обидно, что они не могут соревноваться. Но есть внешний фон, который пока остается неизменным»
40сегодня, 08:25
Жуков о кандидатах на пост главы МОК: «Ватанабэ, Коу и Элиаш – не лучшие варианты для нас»
4вчера, 15:38
«Жалко, что Большунов не смог выйти в финал спринта. Сломанная палка и неправильно выбранная тактика – вот причины». Бородавко о лыжероллерном ЧР
3вчера, 12:30
Губерниев о том, почему не смотрит ЧР по лыжероллерам: «Мне что, делать нечего, чтобы так понедельник проводить? Никто в стране не знает, как пробежал Большунов, и не узнает»
39вчера, 11:06
Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Терентьев победил в коньковом спринте, Коростелев – 2-й, Большунов выбыл в полуфинале, Устюгов не стартовал
28вчера, 09:55
Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Фалеева победила в коньковом спринте, Баранова – 2-я, Дарья Непряева – 3-я
4вчера, 09:35
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: лыжероллерный ЧР пройдет в сентябре, Кубок России стартует в ноябре
14вчера, 07:31
Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени
16вчера, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
325 апреля, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля, 15:41
Лыжник Коростелев о матче с футболистами: «Очень интересно сыграть против Аршавина, Быстрова, Погребняка. У нас есть возможность перебегать их»
420 апреля, 05:15
Степанова и Большунов победили в дистанционных зачетах Кубка России по лыжным гонкам
37 апреля, 14:10
РУСАДА в марте получило 20 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов
103 апреля, 08:01
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил, Хубер – 2-й, Форфанг – 3-й
122 марта, 22:08
Горные лыжи. Кубок мира. Рогентин победил в супергиганте, Мейар – 2-й, Буассе – 3-й, пять швейцарцев попали в топ-8
22 марта, 16:34
Горные лыжи. Кубок мира. Ледецка победила в супергиганте, Бриньоне – 2-я, Викхофф Ли – 3-я
22 марта, 16:15
Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в общем зачете, Сван – 2-я, Карлссон – 3-я
1617 марта, 12:13
Горбунов о Малиновке: «Достаточно тяжелый круг, очень много поворотов. Похоже на европейский уровень»
117 марта, 06:23