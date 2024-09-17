Юрий Бородавко: «Если будет действительно открытое голосование всех стран МОК, то придет более лояльный и нейтральный президент»
Юрий Бородавко высказался о предстоящих выборах главы МОК.
Выборы пройдут весной 2025 года, когда действующий глава организации Томас Бах покинет свой пост. В список кандидатов на должность президента Международного олимпийского комитета вошли семь человек.
«Я бы не верил всем прогнозам. Все решается несколько по-другому.
Если это будет действительно открытое голосование всех стран МОК, тогда придет более лояльный и нейтральный президент», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.
Кто возглавит МОК после Баха? Кажется, женщина – впервые в истории
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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