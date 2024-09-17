Юрий Бородавко: «Если будет действительно открытое голосование всех стран МОК, то придет более лояльный и нейтральный президент»

Юрий Бородавко высказался о предстоящих выборах главы МОК.

Выборы пройдут весной 2025 года, когда действующий глава организации Томас Бах покинет свой пост. В список кандидатов на должность президента Международного олимпийского комитета вошли семь человек.

«Я бы не верил всем прогнозам. Все решается несколько по-другому.

Если это будет действительно открытое голосование всех стран МОК, тогда придет более лояльный и нейтральный президент», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

Кто возглавит МОК после Баха? Кажется, женщина – впервые в истории