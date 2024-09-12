Кто возглавит МОК после Баха? Кажется, женщина – впервые в истории

В это воскресенье – дедлайн подачи заявок на пост президента МОК. Томас Бах точно уходит после 12 лет во главе.

Кто придет следующим и как это скажется на положении России в мировом спорте?

● Еще прошлой зимой Бах думал о том, чтобы изменить Олимпийскую хартию и дать себе шанс бороться за еще один срок (сейчас максимальная схема – 8+4 года). Но в Париже выдал печальное:

«В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с семьей, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного олимпийской хартией.

Чтобы эффективно реализовать новые проекты, справиться с технологическим цунами конвергенции таких наук, как искусственный интеллект, биохимия и нейронаука, необходимо погружаться в этот цифровой мир. Нужно по-настоящему участвовать в этом цифровом мире. Вы должны глубоко понимать эти новые способы мышления и общения.

В противном случае вы не сможете безопасно вести корабль нашего олимпийского движения по высоким волнам этого цунами. Для этого нового образа жизни я – с учетом возраста – не лучший капитан.

Новые времена требуют новых лидеров».

● Выборы главы МОК состоятся в марте 2025-го в Греции.

Фаворитом до сих пор считался глава World Athletics Себастьян Коу. Он, кстати, единственный, кто более-менее конкретно заявил о намерении баллотироваться .

«Конечно, я собираюсь ее (возможность попытаться стать президентом МОК – Спортс) рассмотреть. Я участвовал в олимпийском движении большую часть жизни», – говорил британец.

Для России Коу – вариант-катастрофа . В его родной легкой атлетике россияне не выступают под флагом с 2015-го, а с 2022-го лишены возможности соревноваться даже в нейтральном статусе.

«За последние годы мы мало хорошего получили от Баха, но если вместо него придет Коу, будет еще хуже», – предупреждал бывший глава ОКР Александр Жуков, отлично знакомый с кухней МОК изнутри.

● Однако накануне комиссия по этике МОК разослала письмо , которое, кажется, выбивает Коу из гонки. Вот два пункта конкретно против него:

1. У комиссии по этике возникли вопросы относительно того, может ли глава МОК совмещать пост с руководством международной федерацией или НОК. «Личные интересы будут конфликтовать с интересами МОК, который представляет президент». Выходит, нельзя?

Коу входит в МОК как президент World Athletics – и по плану оставит кресло только в 2027-м.

Теоретически он мог бы в пойти на выборы индивидуально, но тут у Великобритании больше нет квоты – ее в Париже исчерпал глава НОК Хью Робертсон.

2. «Все кандидаты должны являться членами МОК на момент избрания и на всем протяжении президентского срока» .

Этот пункт, вероятно, помешает не только Коу, но и Хуану Антонио Самаранчу-младшему – еще одному потенциально сильному кандидату.

Сейчас максимальный возраст для действующего члена МОК – 70 лет. Коу – 67, Самаранчу – 64. Теоретически они могут однажды заявить о продлении срока еще на 4 года, если исполком МОК за это проголосует. Но сейчас в письме четко проговорены ограничения.

Получается, Коу и Самаранч – мимо выборов. Но кто тогда вместо Баха?

Иорданский принц или первая женщина-президент?

Влиятельный портал Inside the Games называет несколько фамилий: двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри (на фото), президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьен , иорданский принц Фейзал аль-Хуссейн и нынешний вице-президент МОК Николь Хевертц .

Последняя интересна тем, что возглавляла комиссию МОК по допуску нейтральных атлетов в Париж. Через ее сито пробрались 15 россиян и 17 белорусов.

А еще Хевертц занималась аналогичной работой в 2018-м, и тогда к ней тоже хватало вопросов: многих спортсменов не допустили, никак впоследствии не обосновав это решение.

Иорданский принц – вариант экзотический и финансово интересный, но вряд ли реальный в ближайшее время. Француз Лапартьен одним из первых разрешил россиянам соревноваться в нейтральном статусе – кажется, нормальная для России опция, но непонятно, насколько вероятная.

Фаворитом называют Кирсти Ковентри .

За нее сразу несколько факторов: первая в истории МОК женщина-президент, первая в истории представительница Африки, опыт работы в МОК (возглавляет комиссию спортсменов) и на руководящих должностях (сейчас – министр спорта в Зимбабве).

А главное, Ковентри производит впечатление адекватного и осторожного политика. Для МОК, который традиционно опасается радикализма – отличный выбор.

Томас Бах уходит из МОК. Что известно

Фото: Gettyimages /Arturo Holmes / Staff, Mike Lawrie / Staff, Zhe Ji / Stringer; Zhang Yuliang/XinHua/Global Look Press