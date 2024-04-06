Юрий Бородавко: «Господин Бах очень легко и быстро переобуется по любому вопросу, лишь бы оставаться руководителем МОК»

Юрий Бородавко считает, что Томасом Бахом руководят из вашингтонского обкома.

«Господин Бах очень легко и быстро переобуется по любому вопросу, лишь бы оставаться руководителем такой крупной организации, как .

Когда он только избирался на этот пост, то он был лоялен к российским спортсменам, хорошо относился. После этого Бах очень быстро переобулся и теперь с точностью выполняет все, что ему диктуют из вашингтонского обкома. Что прикажут в вашингтонском обкоме, то он с легкостью сделает.

У Баха не осталось ни чести, ни совести, ничего. В отношении него уже не приходится говорить о каких‑либо принципах спорта и олимпизма», – сказал тренер сборной России по лыжам.

Пранкеры позвонили Томасу Баху – и он разозлил весь наш спорт