Юрий Бородавко: «Господин Бах очень легко и быстро переобуется по любому вопросу, лишь бы оставаться руководителем МОК»

Теги лыжные гонки Юрий Бородавко МОК Томас Бах Политика Лыжи

Юрий Бородавко считает, что Томасом Бахом руководят из вашингтонского обкома.

«Господин Бах очень легко и быстро переобуется по любому вопросу, лишь бы оставаться руководителем такой крупной организации, как МОК.

Когда он только избирался на этот пост, то он был лоялен к российским спортсменам, хорошо относился. После этого Бах очень быстро переобулся и теперь с точностью выполняет все, что ему диктуют из вашингтонского обкома. Что прикажут в вашингтонском обкоме, то он с легкостью сделает.

У Баха не осталось ни чести, ни совести, ничего. В отношении него уже не приходится говорить о каких‑либо принципах спорта и олимпизма», – сказал тренер сборной России по лыжам.

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