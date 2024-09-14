Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Большунов, Червоткин, Якимушкин, Мальцев, Спицов, Коростелев выступят в коньковой «разделке» на 20 км
15 сентября на ЧР по лыжероллерам пройдет мужская коньковая «разделка» на 20 км.
Лыжероллеры
Чемпионат России
Тюмень
Мужчины
20 км, свободный стиль, раздельный старт
Начало – 10.30 по московскому времени. Трансляций по ТВ не будет.
Старт-лист
30. Виктор Жуль
37. Александр Бакуров
41. Андрей Собакарев
42. Андрей Ларьков
45. Дмитрий Жуль
46. Александр Гребенько
47. Ермил Вокуев
48. Александр Ившин
49. Антон Тимашов
50. Иван Горбунов
51. Андрей Мельниченко
52. Денис Спицов
53. Артем Мальцев
54. Иван Якимушкин
55. Илья Порошкин
56. Алексей Червоткин
57. Сергей Ардашев
58. Илья Семиков
59. Савелий Коростелев
60. Александр Большунов
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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