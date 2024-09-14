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  • Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Большунов, Червоткин, Якимушкин, Мальцев, Спицов, Коростелев выступят в коньковой «разделке» на 20 км
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Чемпионат России по лыжероллерам-2024. Большунов, Червоткин, Якимушкин, Мальцев, Спицов, Коростелев выступят в коньковой «разделке» на 20 км

15 сентября на ЧР по лыжероллерам пройдет мужская коньковая «разделка» на 20 км.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Тюмень

Мужчины

20 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 10.30 по московскому времени. Трансляций по ТВ не будет. 

Старт-лист

15. Александр Терентьев

30. Виктор Жуль

37. Александр Бакуров

41. Андрей Собакарев

42. Андрей Ларьков

45. Дмитрий Жуль

46. Александр Гребенько

47. Ермил Вокуев

48. Александр Ившин

49. Антон Тимашов

50. Иван Горбунов

51. Андрей Мельниченко

52. Денис Спицов

53. Артем Мальцев

54. Иван Якимушкин

55. Илья Порошкин

56. Алексей Червоткин

57. Сергей Ардашев

58. Илья Семиков

59. Савелий Коростелев

60. Александр Большунов

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
результаты
logoсборная России (лыжные гонки)
чемпионат России
лыжероллеры
logoЕрмил Вокуев
logoАндрей Ларьков
logoАртем Мальцев
logoАлексей Червоткин
logoАндрей Мельниченко
logoИлья Семиков
logoДенис Спицов
logoИван Якимушкин
logoАлександр Большунов
logoАндрей Собакарев
logoСергей Ардашев
logoАлександр Терентьев
Илья Порошкин
Александр Гребенько
logoДмитрий Жуль
logoАнтон Тимашов
logoИван Горбунов
logoВиктор Жуль
logoСавелий Коростелев
logoАлександр Ившин
Александр Бакуров
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