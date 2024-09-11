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Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени

С 15 по 19 сентября пройдет чемпионат России по лыжероллерам в Тюмени.

Чемпионат России по лыжероллерам

Тюмень

15 сентября, воскресенье

15 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины

8:30

20 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины

10:30

16 сентября, понедельник

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

9:00 – квалификация

11:00 – финалы

18 сентября, среда

15 км, раздельный старт, классический стиль, женщины

8:30

20 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины

10:30

19 сентября, четверг

Кросс, 5 км, женщины

Информация будет добавлена позже.

Кросс, 8 км, мужчины

Информация будет добавлена позже.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: лыжероллерный ЧР пройдет в сентябре, Кубок России стартует в ноябре

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
чемпионат России
лыжероллеры
Всероссийские соревнования в Тюмени
расписание турниров
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