Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени

С 15 по 19 сентября пройдет чемпионат России по лыжероллерам в Тюмени.

Чемпионат России по лыжероллерам Тюмень 15 сентября, воскресенье 15 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины 8:30 20 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины 10:30 16 сентября, понедельник Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины 9:00 – квалификация 11:00 – финалы 18 сентября, среда 15 км, раздельный старт, классический стиль, женщины 8:30 20 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины 10:30 19 сентября, четверг Кросс, 5 км, женщины Информация будет добавлена позже. Кросс, 8 км, мужчины Информация будет добавлена позже. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: лыжероллерный ЧР пройдет в сентябре, Кубок России стартует в ноябре