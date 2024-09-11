Расписание чемпионата России по лыжероллерам в Тюмени
С 15 по 19 сентября пройдет чемпионат России по лыжероллерам в Тюмени.
Чемпионат России по лыжероллерам
Тюмень
15 сентября, воскресенье
15 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины
8:30
20 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины
10:30
16 сентября, понедельник
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
9:00 – квалификация
11:00 – финалы
18 сентября, среда
15 км, раздельный старт, классический стиль, женщины
8:30
20 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
10:30
19 сентября, четверг
Кросс, 5 км, женщины
Информация будет добавлена позже.
Кросс, 8 км, мужчины
Информация будет добавлена позже.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: лыжероллерный ЧР пройдет в сентябре, Кубок России стартует в ноябре
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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