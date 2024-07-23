Депутат Свищев: «Я остаюсь в спорте и в комитете, мы работаем над новыми законопроектами»

Теги Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Керлинг

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что останется в комитете Госдумы по спорту.

Сегодня Государственная дума приняла проект постановления об освобождении Свищева от должности председателя комитета по физической культуре и спорту, который он возглавлял с октября 2021 года.

«Вы увидите меня в спорте! Я благодарен всем членам аппарата и всему комитету – это были три года интереснейшей работы, и я ни с кем не прощаюсь.

Поступило несколько предложений от других комитетов, но окончательное слово будет за руководством партии ЛДПР и Госдумы.

Мы работаем с ребятами и мне бы хотелось продолжить свою работу в комитете по физкультуре и спорту. У нас мощная команда, работы много, а в сентябре мы увидим нового руководителя.

Я нахожусь в комитете не из-за должности. Был в разных ипостасях: был как представителем и зампредседателя, так и рядовым членом комитета.

Поэтому главное для меня работать – еще много планов и амбициозных задач. Я остаюсь в спорте и в комитете, мы работаем над новыми законопроектами. У нас все хорошо», – сказал Свищев.

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19 комментариев
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Это печально🙁
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Зачем столько говорил, когда достаточно одной последней фразы, что у низ все хорошо. Кто бы сомневался.
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По этой новости требуется объявить общенациональный трехдневный траур
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И болтаем языком)
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"... мы работаем над новыми законопроектами"
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Звучит как угроза
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Этого Свищева в Химках видал. С высокоранговыми членами кроватями меняется.
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Ответ Melnikov1968
И в каком же спорте ты остаёшься? Видов очень много. Но спортсмена Свищева ни разу не слышал.
Он на все руки бракодел. Помню имел с ним дело, когда он трамплинами руководил.
Лучше, без подробностей.
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Комментарий удален модератором
И в каком же спорте ты остаёшься? Видов очень много. Но спортсмена Свищева ни разу не слышал.
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Не надорвитесь там со своей командой, нельзя всё время работать, хоть денёк отдохните от непосильной работы...
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После новости об «освобождении» Свищева, я выдохнул. «Фух, похоже этого ###### на спортсе будет меньше».

Прошло два часа…
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Свищев - позор российского спорта
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НЕ ДОСВИСТЕЛСЯ
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Это скорее огорчает. Хотя, в нашей системе, кого не поставь, одно и тоже делать будут.
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Мне это всё напоминает фильм "Не послать ли нам гонца"
Когда Евдокимов ехал в Кремль, а попал в психушку.
Только в данной
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Печальная новость, для спорта...
Почти, трагическая
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