Депутат Свищев: «Я остаюсь в спорте и в комитете, мы работаем над новыми законопроектами»

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что останется в комитете Госдумы по спорту.

Сегодня Государственная дума приняла проект постановления об освобождении Свищева от должности председателя комитета по физической культуре и спорту, который он возглавлял с октября 2021 года.

«Вы увидите меня в спорте! Я благодарен всем членам аппарата и всему комитету – это были три года интереснейшей работы, и я ни с кем не прощаюсь.

Поступило несколько предложений от других комитетов, но окончательное слово будет за руководством партии ЛДПР и Госдумы.

Мы работаем с ребятами и мне бы хотелось продолжить свою работу в комитете по физкультуре и спорту. У нас мощная команда, работы много, а в сентябре мы увидим нового руководителя.

Я нахожусь в комитете не из-за должности. Был в разных ипостасях: был как представителем и зампредседателя, так и рядовым членом комитета.

Поэтому главное для меня работать – еще много планов и амбициозных задач. Я остаюсь в спорте и в комитете, мы работаем над новыми законопроектами. У нас все хорошо», – сказал Свищев.