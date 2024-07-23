Депутат Свищев: «Я остаюсь в спорте и в комитете, мы работаем над новыми законопроектами»
Депутат Дмитрий Свищев заявил, что останется в комитете Госдумы по спорту.
Сегодня Государственная дума приняла проект постановления об освобождении Свищева от должности председателя комитета по физической культуре и спорту, который он возглавлял с октября 2021 года.
«Вы увидите меня в спорте! Я благодарен всем членам аппарата и всему комитету – это были три года интереснейшей работы, и я ни с кем не прощаюсь.
Поступило несколько предложений от других комитетов, но окончательное слово будет за руководством партии ЛДПР и Госдумы.
Мы работаем с ребятами и мне бы хотелось продолжить свою работу в комитете по физкультуре и спорту. У нас мощная команда, работы много, а в сентябре мы увидим нового руководителя.
Я нахожусь в комитете не из-за должности. Был в разных ипостасях: был как представителем и зампредседателя, так и рядовым членом комитета.
Поэтому главное для меня работать – еще много планов и амбициозных задач. Я остаюсь в спорте и в комитете, мы работаем над новыми законопроектами. У нас все хорошо», – сказал Свищев.
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