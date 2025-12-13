Дарья Непряева не прошла квалификацию в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Давосе
Дарья Непряева не прошла квалификацию в спринте на Кубке мира.
Российская лыжница Дарья Непряева не квалифицировалась в финал конькового спринта на Кубке мира.
Непряева в нейтральном статусе выступила в гонке на этапе Кубка мира в Давосе. Она показала время 2.48,26 – это 37-й результат.
В четвертьфинал спринта проходят топ-30 спортсменок в квалификации.
ДОЖДАЛИСЬ! Наши лыжники на Кубке мира: онлайн с Коростелевым и Непряевой
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости