Дарья Непряева не прошла квалификацию в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Дарья Непряева не прошла квалификацию в спринте на Кубке мира.

Российская лыжница Дарья Непряева не квалифицировалась в финал конькового спринта на Кубке мира.

Непряева в нейтральном статусе выступила в гонке на этапе Кубка мира в Давосе. Она показала время 2.48,26 – это 37-й результат.

В четвертьфинал спринта проходят топ-30 спортсменок в квалификации.

ДОЖДАЛИСЬ! Наши лыжники на Кубке мира: онлайн с Коростелевым и Непряевой