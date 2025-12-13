Сергей Волков: «Не вижу оснований, чтобы мне не пришел нейтральный статус. В понедельник вылетаю в Европу, надеюсь, буду готовиться к «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Волков рассказал, что будет ожидать одобрения своей заявки на нейтральный статус в Европе.
Ранее нейтральный статус от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) получили Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
«Мне уже кажется, что я им надоел – весь их почтовый ящик заполонил. Мне наконец ответили, что у них есть 30 дней на рассмотрение... Нужно ждать своей очереди.
Не вижу никаких оснований, чтобы мне не пришел статус. В возможность участия в «Тур де Ски» очень верю, в понедельник улетаю в Европу. Надеюсь, что поеду готовиться к «Туру» с Дашей и Савелием. С документами порядок, я выезжаю туда и надеюсь, что присоединюсь к ним на сборе. Если статуса не будет, вернусь в Россию», – сказал Волков.
