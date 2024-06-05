Вяльбе рассказала, что ей поступают угрозы из-за политических взглядов: «Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что уже угрожали статуэткой»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе рассказала, что ей поступают угрозы из-за политических взглядов.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) дважды была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ и не раз высказывалась в его поддержку.

«Угрозы поступают периодически. Причем не только мне, но и членам моей семьи. Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что уже угрожали статуэткой (по аналогии с убийством военкора Владлена Татарского – Sports).

Правоохранительные органы в курсе и занимаются этим делом, предоставила им всю информацию», – сказала Вяльбе.

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32 комментария
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Больше всего Вяльбе угрожает повышенный холестерин
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Хронологическому алкоголику в 60 лет, с весом в 130кг странно боятся статуэтки
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А вы попробуйте, тов. Вяльбе, высказать противуположные политические взгляды. И поймёте, что это были вовсе не угрозы, а детский сад....
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Кто то верит в эти маразматические слова ?
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Наоборот эта жаба из звездных воин угрожает всем прохожим, что она съест их
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Она тоже говорила:"всех убьем, всех ограбим"?
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Да кому ж ты нужна то?
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Ответ selso99
Хронологическому алкоголику в 60 лет, с весом в 130кг странно боятся статуэтки
может ей предложили попозировать для статуэтки? просто не так поняла? чем думать пропито
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кто то верит в эти маразматические слова ?
Лепит что попало, в маразм впадает
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"...угрожали статуэткой..."
Подумал вначале, что имели ввиду - засунуть куданить.
+11
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Ответ selso99
Хронологическому алкоголику в 60 лет, с весом в 130кг странно боятся статуэтки
Хронологическому? Она типа учет ведет - когда, где и с кем пила?)))
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Решила убрать конкурентов, пошла доносить.
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Неужели кому-то это надо? На мой взгляд, бред.
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Жестко у них - не лыжи, а Cosa Nostra какая-то.
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Ответ shmivladd
какая такая семья у вяльбе? муж бывший, что в эстонии? его дети, что сейчас в биатлоне? или кто? может тихонов с васильевым? не оставят без коммента и защиты
С Урмасом Вяльбе она разошлась еще в 1989г -потом вышла вновь замуж и у нее еще две дочери и муж Максим-не знаешь не коси ботву.
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Ответ selso99
Хронологическому алкоголику в 60 лет, с весом в 130кг странно боятся статуэтки
Хронологическому?
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Раз этим делом занялись правоохранительные органы, Губерниеву стоит напрячься. И больше сообщения не присылать
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Ответ Kerghoodoo
Комментарий удален модератором
Судя по вашему комментарию, вы ко всем с большим уважением... А они всё равно не ценят)))
Что за люди?))
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Ответ Александр Кудрявцев
Да и Мостовому тоже бы не помешало 🫤🫤🫤
а Мостовой то к ней каким боком?
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Это самая смешная новость дня.
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Это Губер
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Ответ Макс Фет
а Мостовой то к ней каким боком?
чеканил неподалёку
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правду пишут.
а правду она говорить не может, не то время, не та должность.
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Бедная Леночка, а что она хотела, посеешь ветер-пожнёшь бурю! За язычком надо следить, бумеранг 🪃 дело такое, не знаешь когда обратно вернётся!!)
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Комментарий удален модератором
Ответ shmivladd
какая такая семья у вяльбе? муж бывший, что в эстонии? его дети, что сейчас в биатлоне? или кто? может тихонов с васильевым? не оставят без коммента и защиты
Какая-то есть, на кормушке цсб минспорта, 2-4 человека с этой фамилией постоянно в списке сборной команды.
+3
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