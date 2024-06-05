Вяльбе рассказала, что ей поступают угрозы из-за политических взглядов: «Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что уже угрожали статуэткой»

Елена Вяльбе рассказала, что ей поступают угрозы из-за политических взглядов.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) дважды была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ и не раз высказывалась в его поддержку.

«Угрозы поступают периодически. Причем не только мне, но и членам моей семьи. Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что уже угрожали статуэткой (по аналогии с убийством военкора Владлена Татарского – Sports).

Правоохранительные органы в курсе и занимаются этим делом, предоставила им всю информацию», – сказала Вяльбе.