Вяльбе рассказала, что ей поступают угрозы из-за политических взглядов: «Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что уже угрожали статуэткой»
Елена Вяльбе рассказала, что ей поступают угрозы из-за политических взглядов.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) дважды была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ и не раз высказывалась в его поддержку.
«Угрозы поступают периодически. Причем не только мне, но и членам моей семьи. Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что уже угрожали статуэткой (по аналогии с убийством военкора Владлена Татарского – Sports).
Правоохранительные органы в курсе и занимаются этим делом, предоставила им всю информацию», – сказала Вяльбе.
Подумал вначале, что имели ввиду - засунуть куданить.
Что за люди?))
а правду она говорить не может, не то время, не та должность.