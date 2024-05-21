Анастасия Кулешова: «Я в шоке, что Йохауг вернулась. Хотелось бы зарубиться не только с ней, но пока будем поднимать уровень на российских соревнованиях»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Олимпийская сборная России ФЛГР сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Анастасия Кулешова (Седова) Олимпиада-2026 Лыжи

Анастасия Кулешова высказалась о желании «зарубиться» с лыжницами на Кубке мира.

– На Кубке мира тоже вряд ли можно предсказать победительницу и призеров.

– Естественно. Если это не Тереза Йохауг и не 50 км коньком, ха-ха

– Кстати, про Терезу. Ты же наверняка слышала, что она вернулась.

– Я в шоке, что она вернулась. Посмотрим, как это все будет в дальнейшем выглядеть. Но сейчас интересно.

– Наверняка хотелось бы с такой Терезой и самой зарубиться.

– Да вообще хотелось бы не только с ней зарубиться. Но мы здесь. Будем поднимать свой уровень пока что на внутрироссийских соревнованиях. Благо у нас есть хорошая поддержка со стороны ФЛГР (Федерации лыжных гонок России), спонсоров. Мы живем в таких реалиях. Будем принимать их.

– Но все равно ты готовишься показать свой пик к какому-то определенному моменту, условно, к Олимпиаде-2026?

– А как можно к ней готовиться, если не знаешь, поедешь на нее или нет?

– Я имею в виду лишь временной период, то есть, условно, февраль 2026 года.

– Нет, у нас просто выстроен цикл на ближайший год. В нашей группе именно такой подход, – ответила бронзовый призер Олимпиады-2018 Кулешова.

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