Юлия Ступак: «Столько лет мы слышим, что нейтральный статус значит, что «ты никто», но это абсолютно не так. Все знают, кто ты и откуда»

Юлия Ступак рассказала об отношении к нейтральному статусу на Олимпийских играх.

– Почему ты не готова на смену гражданства?

– Я абсолютно точно гражданин своей любимой страны. И если бегать, то только отстаивая честь своей Родины.

– А как относишься к тем, кто меняет?

– Каждый человек сам выбирает свой путь. В моем случае это невозможно. Для других – возможно и нормально. Я никого не обвиняю и не понимаю, когда кидаются камнями в тех, кто уехал. Люди просто хотят продлить свою спортивную молодость. Почему бы и нет?

– Ты сказала, что если выступать на международной арене, то только за Россию. Елена Вяльбе открыто выступает резко против стартов под нейтральным флагом. Как ты относишься к ее словам?

– Мне кажется, что тут важно решение федерации. Важно, чтобы все сели и поговорили, потому что мы ощущаем себя одной семьёй. Я не думаю, что будут какие-то жесткие дебаты. Мне кажется, плюс-минус все придут к одному решению. Но это важный момент – ехать или не ехать. Ладно, я там была, другие люди были, но есть молодые спортсмены, которые стремятся попасть на мировые турниры.

Я очень хочу выиграть еще одни Олимпийские игры как спортсмен из России. Это одна из мотиваций не бросать спорт. Но я бы тут призывала к честности. Столько лет мы слышим, что нейтральный статус – это значит, что «ты никто», но это абсолютно не так. Все понимают, кто выходит на ступень пьедестала. Все знают, кто ты и откуда.

Хочется ли мне поехать под своим флагом? Безумно. Получится ли это осуществить? Посмотрим. Главное – быть готовой побеждать!

– Сама Елена Валерьевна говорила, что те спортсмены, кто поедут под нейтральным статусом и по правилам допуска Международного олимпийского комитета (МОК), для нее станут предателями.

– Может быть, Елена Валерьевна просто под другим углом смотрит. В плане того, что сейчас немножко другая ситуация. Но я думаю, что в любом случае все в нашей команде держат курс на Олимпийские игры, – сказала олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Юлия Ступак.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году.