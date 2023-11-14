Норвежская лыжница Остберг не получила медицинский допуск к соревнованиям

Теги лыжные гонки травмы сборная Норвегии жен Бейтостолен Ингвильд Флюгстад Остберг Лыжи

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Норвегии Ингвильд Флюгстад Остберг не получила медицинский допуск к соревнованиям.

С 2019 года спортсменка уже пропускала многие старты по состоянию здоровья, в том числе из-за проблем с недостаточным весом и стрессового перелома ноги. В сезоне-2022/23 Остберг выиграла золото ЧМ в эстафете и заняла 26-е место в общем зачете Кубка мира.

Ожидалось, что лыжница выступит на предсезонном турнире в Бейтостолене с 17 по 19 ноября.

«Я проделала огромную работу, была окружена хорошей поддержкой, но на сегодняшний день, к сожалению, не все показатели достаточно хороши, чтобы получить допуск по состоянию здоровья.

Баланс между тренировками и питаниям оказался недостаточно хорош», – объяснила 33-летняя Остберг.

Врач сборной Норвегии Уве Фераген затруднился с ответом на вопрос о том, когда лыжница сможет получить допуск.

«Нужно постоянно отслеживать ситуацию и смотреть, к чему она движется», – отметил Фераген.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий