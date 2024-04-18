Юрий Бородавко: «Вокуев стал чемпионом России, поэтому его ввели в состав сборной. Но он будет на самоподготовке»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Ермил Вокуев Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко прокомментировал включение Ермила Вокуева в состав его группы.

– У меня с Ермилом не было разговора о переходе в мою группу. Просто он выполнил требования, стал чемпионом России. Поэтому его ввели в состав сборной. Но он будет на самоподготовке.

– Тем не менее не боитесь конфликтных ситуаций в сборной после слов Вокуева про чрезмерное внимание к Большунову?

– Обычно конфликты возникают на каких‑то основаниях. Здесь вообще не вижу для этого оснований. Если только он сам не создаст этот конфликт, ха-ха. Рабочая обстановка будет, – сказал тренер.

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3 комментария
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Боятся Вокуева, однако! Но он себя еще покажет!
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"Поэтому его ввели в сборную", но тренироваться в сборной он не будет...
А почему не поговорить с Вокуевым ,может он и захотел бы тренироваться в группе ЮВ?
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Значит если возьмешь золото на ЧР тебя все равно отправят на самоподготовку, а не для тренировок в сборной… интересный подход
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