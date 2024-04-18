Юрий Бородавко: «Вокуев стал чемпионом России, поэтому его ввели в состав сборной. Но он будет на самоподготовке»

Юрий Бородавко прокомментировал включение Ермила Вокуева в состав его группы.

– У меня с Ермилом не было разговора о переходе в мою группу. Просто он выполнил требования, стал чемпионом России. Поэтому его ввели в состав сборной. Но он будет на самоподготовке.

– Тем не менее не боитесь конфликтных ситуаций в сборной после слов про чрезмерное внимание к ?

– Обычно конфликты возникают на каких‑то основаниях. Здесь вообще не вижу для этого оснований. Если только он сам не создаст этот конфликт, ха-ха. Рабочая обстановка будет, – сказал тренер.