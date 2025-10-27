Бородавко о позиции норвежцев по допуску российских лыжников: «Думаю, это такая месть за Игры в Пекине»

Бородавко считает, что норвежские лыжники мстят россиянам за Олимпиаду в Пекине.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. Норвежские лыжники и функционеры активно высказывались против допуска россиян.

«Очень жесткая была позиция норвежцев, финнов и шведов. Потом подключились французы и австрийцы. Перед FIS был жесткий выбор. И люди склонились в ту сторону, чтобы не нагнетать.

Для норвежцев возможность выступления российских лыжников были шоком и ударом. Думаю, это такая месть за Игры в Пекине», – сказал тренер Юрий Бородавко.