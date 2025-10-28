Фото
0

Линдси Вонн попала на обложку журнала TIME

Американская горнолыжница Линдси Вонн попала на обложку журнала TIME.

Вонн 41 год, она олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в скоростном спуске, призер Игр-2018. Завершила спортивную карьеру в 2019 году, но вернулась к соревнованиям в прошлом сезоне. 

«Мама, я на обложке журнала TIME!

Не могу передать словами, что это значит для меня. Это всегда был один из любимых журналов моей мамы. До сих пор вижу, как она читает его в кровати с мороженым в руке. Я знаю, она бы гордилась.

Даже в самых смелых мечтах я бы не могла представить, куда меня приведет жизнь. Я простая девушка из Миннесоты, которая хотела быстро кататься на лыжах.

Но эта обложка означает, что в жизни я добилась гораздо большего. Люди могут не знать, что я делаю на спуске, но они знают, что сколько бы раз я ни падала, я всегда буду подниматься. И надеюсь, это вдохновит других на то же самое», – написала Вонн в соцсети. 

ФОТО

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Линдси Вонн
горные лыжи
logoЛиндси Вонн
logoсборная США жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Горные лыжи. Кубок мира. Шайб победила в гигантском слаломе, Молтзан – 2-я, Гут-Бехрами – 3-я, Шиффрин – 4-я
25 октября, 15:47
Шиффрин об участии на Олимпиаде-2030: «Честно говоря, не знаю. Можно сказать, 50 на 50 – много факторов играют свою роль»
13 октября, 06:27
Двукратный олимпийский чемпион Аксель Лунд Свиндал станет тренером Линдси Вонн
6 августа, 17:40
Главные новости
Степанова о сборе в Рамзау: «Интересно, почему здесь OK для Клэбо или Иверсена бегать со мной, а вот на Олимпиаде — категорически недопустимо?»
сегодня, 16:02
«Матч ТВ» направил МОК коммерческое предложение по показу зимних Олимпийских игр-2026
сегодня, 13:56
Дмитрий Губерниев: «Экономическая модель местечковых норвежских лыж вылетела в трубу, скоро на еду не хватит, будут русофобией питаться»
сегодня, 06:40
Журова о соглашении Федерации лыж США с армией: «На Олимпийских играх спортсменам нельзя будет использовать военную символику, это запрещено МОК»
вчера, 18:58
Бородавко о позиции норвежцев по допуску российских лыжников: «Думаю, это такая месть за Игры в Пекине»
вчера, 18:19
Вероника Степанова: «Не надо альтернативных, параллельных и прочих «олимпиад» за госсчет!»
вчера, 13:55
Губерниев об идее альтернативной Олимпиады: «Не думаю, что дело дойдет до новых Игр дружбы, тем более мы еще старые не провели»
вчера, 11:27
В России обсуждают проведение альтернативной Олимпиады (Odds)
вчера, 08:57
«В словах Степановой есть и доля шутки, и доля бреда». Фермойлен о предложении забеременеть, чтобы не проходить допинг-тесты
вчера, 08:45
Харальд Амундсен: «Многие шведские лыжники трусливы, когда дело доходит до гонок. Они боятся перенапрячься и пропускают много стартов»
26 октября, 19:20
Ко всем новостям
Последние новости
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
9 августа, 09:25