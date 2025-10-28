Американская горнолыжница Линдси Вонн попала на обложку журнала TIME.

Вонн 41 год, она олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 в скоростном спуске, призер Игр-2018. Завершила спортивную карьеру в 2019 году, но вернулась к соревнованиям в прошлом сезоне.

«Мама, я на обложке журнала TIME!

Не могу передать словами, что это значит для меня. Это всегда был один из любимых журналов моей мамы. До сих пор вижу, как она читает его в кровати с мороженым в руке. Я знаю, она бы гордилась.

Даже в самых смелых мечтах я бы не могла представить, куда меня приведет жизнь. Я простая девушка из Миннесоты, которая хотела быстро кататься на лыжах.

Но эта обложка означает, что в жизни я добилась гораздо большего. Люди могут не знать, что я делаю на спуске, но они знают, что сколько бы раз я ни падала, я всегда буду подниматься. И надеюсь, это вдохновит других на то же самое», – написала Вонн в соцсети.

