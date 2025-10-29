Мика Фермойлен: «Вяльбе точно не виновата в отстранении россиян. Проблема не в ней, а в продолжающемся конфликте»

Австрийский лыжник Фермойлен рассказал, как относится к Елене Вяльбе.

Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года. С 2022 года российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«В прошлом она говорила откровенно прокремлевские слова. Среди европейцев эти идеи не очень популярны. Когда я читал ее старые заявления, думал, что, возможно, ей стоило бы промолчать. Если же человек продолжает так говорить, должен отдавать себе отчет в том, что это точно не поможет возвращению его спортсменов.

Несмотря на это, важно сказать, что проблема не в ней, а в продолжающемся военном конфликте. Возможно, она просто не смогла найти нужное решение, но виновата в отстранении россиян точно не Вяльбе», – сказал призер этапов Кубка мира Мика Фермойлен.

