  • Журова о соглашении Федерации лыж США с армией: «На Олимпийских играх спортсменам нельзя будет использовать военную символику, это запрещено МОК»
0

Журова о соглашении Федерации лыж США с армией: «На Олимпийских играх спортсменам нельзя будет использовать военную символику, это запрещено МОК»

Журова отметила, что американцам не разрешат носить военную символику на ОИ.

Ранее стало известно, что американская армия стала официальным спонсором сборной Федерации лыж и сноуборда США.

«Интересно придумали американцы, решили бросить вызов остальным. При этом российским спортсменам, представляющим ЦСКА и «Динамо», запрещали выступать в последнее время. И по-прежнему сохраняется запрет на их участие по такой надуманной причине.

Хотя в мире немало спортсменов, которые представляют армейские спортивные клубы – в Китае, Италии, Германии. Их тоже поддерживает армия по такому же принципу, как у нас. Такая практика всегда была, и никто не придавал этому значения, никто не осуждал.

Когда началась СВО, это приняло другой окрас в глазах Запада. Почему теперь американским спортсменам можно представлять армию, а нашим нельзя?

Но на Олимпийских играх нельзя будет использовать спортсменам военную символику, это запрещено МОК. У МОК есть четкие ограничения по тому, каких спонсоров можно размещать на экипировке спортсменов», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
