Журова о соглашении Федерации лыж США с армией: «На Олимпийских играх спортсменам нельзя будет использовать военную символику, это запрещено МОК»
Ранее стало известно, что американская армия стала официальным спонсором сборной Федерации лыж и сноуборда США.
«Интересно придумали американцы, решили бросить вызов остальным. При этом российским спортсменам, представляющим ЦСКА и «Динамо», запрещали выступать в последнее время. И по-прежнему сохраняется запрет на их участие по такой надуманной причине.
Хотя в мире немало спортсменов, которые представляют армейские спортивные клубы – в Китае, Италии, Германии. Их тоже поддерживает армия по такому же принципу, как у нас. Такая практика всегда была, и никто не придавал этому значения, никто не осуждал.
Когда началась СВО, это приняло другой окрас в глазах Запада. Почему теперь американским спортсменам можно представлять армию, а нашим нельзя?
Но на Олимпийских играх нельзя будет использовать спортсменам военную символику, это запрещено МОК. У МОК есть четкие ограничения по тому, каких спонсоров можно размещать на экипировке спортсменов», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.