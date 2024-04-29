Группа Бородавко начнет подготовку к новому сезону 15 мая в Кисловодске

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко лыжероллеры Ермил Вокуев Алексей Червоткин Денис Спицов Александр Большунов Лыжи

Лыжники из группы тренера Юрия Бородавко начнут подготовку к новому сезону в Кисловодске 15 мая.

«Первый сбор у нас пройдет в Кисловодске, он стартует 15 мая. В нем примут участие практически все спортсмены из моей группы, включая Большунова, Спицова и Червоткина. Не будет только Ермила Вокуева, который находится на самоподготовке».

В программе сбора будет много силовой работы, велосипед, походы. Возможно, роллеры будем использовать. Сбор пройдет в Кисловодске, к середине мая уже появится клубника, они будут пить минеральные воды. Сбор завершится 2 июня, затем вся сборная спустя несколько дней соберется в Малиновке», – сказал Бородавко.

Помимо Большунова, Спицова, Червоткина и Вокуева в группу Бородавко также входят Артем Мальцев, Егор Митрошин, Иван Якимушкин, Никита Денисов, Алена Баранова и Мария Истомина.

 

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