Михаил Дегтярев: «МОК помогает нам в оказании давления, в том числе на европейские страны, по допуску наших атлетов»

Дегтярев: МОК помогает нам оказывать давление в вопросе допуска спортсменов.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о содействии Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска российских спортсменов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS запустила процесс получения россиянами нейтральных статусов.

«Я уверен, что Федерация лыжного спорта сейчас оперативно отреагирует, определит критерии, возможности участия наших спортсменов на этапах Кубках мира и наши смогут отобраться.

Параллельно вместе с министерством иностранных дел, вместе с нашими коллегами будем обеспечивать визовое сопровождение, потому что надо будет въезжать нашим лыжникам. И чтобы такого не было, как с Польшей.

МОК на нашей стороне, Международный олимпийский комитет нам помогает в оказании давления, в том числе на европейские страны, по допуску наших атлетов на соревнования. В лыжных гонках и других видах», – сказал Дегтярев.

«Главный вектор был задан – мы возвращаемся. Могу сказать, что решение по лыжникам было самое сложное. Мы потратили много сил на адвокатов в Швейцарии, юридическое сопровождение и исковую работу.

1 декабря состоялось заседание, мы уже к вечеру понимали настрой арбитров, панели судей и сегодня оно опубликовано. Оно положительное, открывает перед всеми нашими лыжниками, сноубордистами, прыгунами с трамплина путь на Олимпийские игры», – добавил министр.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Матч ТВ»
