Коростелев о словах Большунова про группу Сорина: «Это очень смешно. Никакой командной тактики против Саши у нас нет»

Коростелев: никакой командной тактики против Большунова у нас нет, это смешно.

Савелий Коростелев заявил, что лыжники группы Егора Сорина не применяют командную тактику против Александра Большунова .

«Что касается группы Сорина, то начиная с отстранения от международных стартов я замечаю на протяжении двух лет в каждой контактной гонке либо специально перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками», – отметил Большунов.

«Для нас это очень смешно. Потому что это никогда не обговаривалось. Никакой командной тактики против Саши у нас нет. К сожалению, это какие‑то предрассудки», – сказал Коростелев.