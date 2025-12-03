Коростелев о словах Большунова про группу Сорина: «Это очень смешно. Никакой командной тактики против Саши у нас нет»
Савелий Коростелев заявил, что лыжники группы Егора Сорина не применяют командную тактику против Александра Большунова.
«Что касается группы Сорина, то начиная с отстранения от международных стартов я замечаю на протяжении двух лет в каждой контактной гонке либо специально перекрытие, либо подрезку, либо, как это было на масс-стартах, закрытие и блокирование перед бонусными отсечками», – отметил Большунов.
«Для нас это очень смешно. Потому что это никогда не обговаривалось. Никакой командной тактики против Саши у нас нет. К сожалению, это какие‑то предрассудки», – сказал Коростелев.
