Коростелев о критике со стороны Бородавко: «Поступок Большунова не перечеркивает все, что было до, но спортсмен уровня Александра не имеет права подавать такой пример»
Лыжник Савелий Коростелев ответил на критику со стороны тренера Юрий Бородавко.
«И вот это гордость страны?» – написал Коростелев после инцидента с Александром Большуновым и Александром Бакуровым на этапе Кубка России в Кировске.
«Находятся тинейджеры, которые сомневаются в величии Большунова. <...> Имею ли я в виду под словом «тинейджер» Коростелева и его реакцию на инцидент? Да. Коростелев сомневается в величии. <...> И если для него (Коростелева) этот поступок перечеркивает все остальное, надо дать оценку молодому человеку... Насколько он адекватен в своих словах», – сказал Бородавко «СЭ».
«Для меня этот поступок не перечеркивает все, что было до, но я считаю, что спортсмен такого уровня не имеет права подавать такой пример и показывать такое поведение для молодых лыжников», – ответил Коростелев.