Коростелев о критике со стороны Бородавко: «Поступок Большунова не перечеркивает все, что было до, но спортсмен уровня Александра не имеет права подавать такой пример»

Коростелев: спортсмен уровня Большунова не имеет права подавать такой пример.

Лыжник Савелий Коростелев ответил на критику со стороны тренера Юрий Бородавко .

«И вот это гордость страны?» – написал Коростелев после инцидента с Александром Большуновым и Александром Бакуровым на этапе Кубка России в Кировске.

«Находятся тинейджеры, которые сомневаются в величии Большунова. <...> Имею ли я в виду под словом «тинейджер» Коростелева и его реакцию на инцидент? Да. Коростелев сомневается в величии. <...> И если для него (Коростелева ) этот поступок перечеркивает все остальное, надо дать оценку молодому человеку... Насколько он адекватен в своих словах», – сказал Бородавко «СЭ».

«Для меня этот поступок не перечеркивает все, что было до, но я считаю, что спортсмен такого уровня не имеет права подавать такой пример и показывать такое поведение для молодых лыжников», – ответил Коростелев.