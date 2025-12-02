Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: «Думаю, Крянин и Сорин имели в виду отдельных спортсменов. Мне ничего не известно»

Бородавко о заявках лыжников на нейтральный статус: мне ничего не известно.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о получении спортсменами нейтрального статуса.

Ранее тренер Егор Сорин сообщил , что все спортсмены сборной России отправили заявки в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS).

«Все списки и количество спортсменов уже давно отправлены в ОКР и FIS», – отметил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Сергей Крянин.

«На данный момент я не готов комментировать заявление FIS, потому что отправлять заявку на спортсменов сборной России – это не единоличное решение одного старшего тренера. Должно быть коллегиальное, взвешенное решение ФЛГР по спискам, а я сейчас не могу на себя взять такую ответственность.

Что касается заявлений Крянина и Сорина о подаче заявки, думаю, они все же имели в виду отдельных спортсменов. Мне ничего не известно. Возможно, меня федерация держит в неведении и без сообщения мне были отправлены списки? Я от вас в первый раз слышу, что от федерации отправлена заявка в FIS . Для меня это новость», – сказал Бородавко «Матч ТВ.

Член совета FIS Мартти Ууситало заявил , что известные российские лыжники не присутствуют в списке нейтральных атлетов из-за связи с военными структурами.

«Это все ожидаемо. Создаются невыполнимые условия. Они знают силу наших спортсменов, поэтому делают все, чтобы нас не было на международных соревнованиях, на Олимпиаде. Или чтобы мы были представлены номинально. Это понятно и ожидаемо. Ничего нового здесь не вижу.

Они нас никогда не ждали и просто терпели. А сейчас отыгрываются, делают все что хотят. Это только первые шаги, а потом будет комиссия, которая станет рассматривать каждого российского спортсмена», – цитирует Бородавко «СЭ» .