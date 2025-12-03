Савелий Коростелев: «Надеюсь, FIS не будет препятствовать быстрому получению нейтрального статуса. Ждем свои фамилии на их сайте и сразу летим в Европу»
Лыжник Савелий Коростелев надеется, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) будет быстро принимать решения по нейтральным статусам россиян.
«Учитывая то, как быстро в FIS отреагировали на решение суда, я надеюсь, что они не будут препятствовать быстрому получению статуса.
Иностранные коллеги ваши говорят, чтобы мы приезжали в Тронхейм. Мы отвечаем, чтобы они подождали немного, не так быстро, мы не успеваем за вами уже.
На данный момент ожидаем появления своих фамилий на сайте FIS, а потом сразу летим в Европу», – сказал Коростелев.
