Савелий Коростелев: «Надеюсь, FIS не будет препятствовать быстрому получению нейтрального статуса. Ждем свои фамилии на их сайте и сразу летим в Европу»

Коростелев: надеюсь, FIS не будет препятствовать получению нейтрального статуса.

Лыжник Савелий Коростелев надеется, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) будет быстро принимать решения по нейтральным статусам россиян.

«Учитывая то, как быстро в FIS отреагировали на решение суда, я надеюсь, что они не будут препятствовать быстрому получению статуса.

Иностранные коллеги ваши говорят, чтобы мы приезжали в Тронхейм. Мы отвечаем, чтобы они подождали немного, не так быстро, мы не успеваем за вами уже.

На данный момент ожидаем появления своих фамилий на сайте FIS , а потом сразу летим в Европу», – сказал Коростелев.