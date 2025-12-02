Вик Уайлд: «Если министерство спорта или федерация хотят, чтобы я выступал, я готов обсудить это»

Вик Уайлд: готов обсудить возобновление карьеры.

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд заявил, что готов обсудить возвращение в спорт.

Спортивный арбитражный суд (CAS ) признал неправомерным решение Международной федерации лыжных видов (FIS ) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS запустила процесс получения россиянами нейтральных статусов.

«То, что Россия выиграла иск в CAS и теперь FIS обязана допустить российских спортсменов, – это интересно. Но речь идет только о нейтральном статусе, так что большого значения это не имеет. Если министерство спорта или федерация хотят, чтобы я выступал, у них есть мой номер – я готов обсудить это», – сказал Уайлд.