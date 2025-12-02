  • Спортс
  • Крянин о получении нейтрального статуса лыжниками: «Все списки и количество спортсменов уже давно отправлены в ОКР и FIS»
Крянин о получении нейтрального статуса лыжниками: «Все списки и количество спортсменов уже давно отправлены в ОКР и FIS»

В ФЛГР заявили, что заранее готовили списки атлетов на нейтральный статус.

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал, что организация отправила списки спортсменов в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) для получения нейтрального статуса.

– По какому принципу вы будете подавать списки спортсменов на нейтральный статус?

– Вопрос к Елене Валерьевне (Вяльбе). По моей информации, все списки и количество спортсменов уже давно отправлены в ОКР и в FIS. Мы делали их заранее. Они лукавят, сейчас будут смотреть, кто подходит по их критериям, а кто нет, – сказал Крянин.

– Реально ли юридически все успеть до Олимпиады? Есть ли шанс, что мы там будем выступать?

– Шанс есть, все зависит от того, какое решение примет FIS после решения CAS.

– Могут ли быть отказы из‑за невыдачи виз?

– Это второй вопрос, технический момент. По визам будут искать варианты. Самое главное, чтобы назвали фамилии из того списка, который мы отдали на утверждение. Это уже вторая работа, техническая, которой будет заниматься федерация, – добавил он.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (лыжные гонки)
ФЛГР
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoFIS
лыжные гонки
Сергей Крянин
ОКР
отстранение и возвращение России
logoОлимпиада-2026
