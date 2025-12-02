Сорин пошутил об участии в этапе Кубке мира в Тронхейме: «Мы прилетим на вертолете»

Сорин об участии лыжников в Кубке мира в Норвегии: прилетим на вертолете.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин пошутил об участии команды в этапе Кубка мира в Тронхейме, который пройдет с 5 по 7 декабря.

«Тронхейм – это возможно. Мы прилетим на вертолете!» – пошутил Сорин в комментарии для норвежского TV2.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжных видов (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS запустила процесс получения россиянами нейтральных статусов.

Егор Сорин: «Все спортсмены сборной России отправили заявки на нейтральный статус»