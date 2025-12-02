Губерниев об отстранении Большунова: «Справедливо. Будем ждать, что Александр вернется после того, как банду Сорина отдадут целиком под суд»

Губерниев считает отстранение Большунова от гонок справедливым.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) отстранить Александра Большунова от соревнований на период восстановления Александра Бакурова после травмы.

«Справедливо. Мы же видели, что Александр так или иначе пытался извиниться. Теперь будем ждать, что Александр вернется после того, как банду Сорина отдадут целиком под суд.

Бакурову – здоровья, а Большунову – мудрости! Этот случай обязан стать для всех уроком. Лыжное королевство протухло. Там необходимы изменения», – сказал Губерниев.

