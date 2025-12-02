Клэбо и Амундсен не стали комментировать решение CAS по допуску российских лыжников
Клэбо отказался комментировать решение CAS по допуску российских лыжников.
Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Харальд Амундсен не стали комментировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допуску россиян.
CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжных видов (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS запустила процесс получения россиянами нейтральных статусов.
«Йоханнес Клэбо на данный момент не хочет комментировать этот вопрос, равно как и Харальд Амундсен», – говорится в материале норвежского TV2.
Опубликовала: Анна Лаптева
