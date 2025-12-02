Клэбо и Амундсен не стали комментировать решение CAS по допуску российских лыжников

Клэбо отказался комментировать решение CAS по допуску российских лыжников.

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Харальд Амундсен не стали комментировать решение Спортивного арбитражного суда (CAS ) по допуску россиян.

CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжных видов (FIS ) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS запустила процесс получения россиянами нейтральных статусов.

«Йоханнес Клэбо на данный момент не хочет комментировать этот вопрос, равно как и Харальд Амундсен », – говорится в материале норвежского TV2.