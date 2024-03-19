Вяльбе о заявлении МОК про Игры дружбы: «Для них все, что скажет Россия, плохо, а они белые и пушистые. Пусть сидят в своем огороде и к нам не лезут»

Елена Вяльбе предложила МОК «сидеть в своем огороде и окучивать свои грядки».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства не участвовать в Играх дружбы в России, назвав их «полностью политизированным мероприятием».

«Вы знаете, я не понимаю, какое отношение МОК и к этому всему имеют отношение, они уже все превзошли сами себя.

Слышу, кричит, чтобы мы прекратили огонь, а почему нет таких обращений к Израилю? Я понимаю одно: для них все, что скажет Россия, – плохо, а они белые и пушистые.

Пусть сидят в своем огороде и свои грядки окучивают, а к нам не лезут», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Это циничная попытка политизировать спорт». МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России