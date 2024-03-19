Вяльбе о заявлении МОК про Игры дружбы: «Для них все, что скажет Россия, плохо, а они белые и пушистые. Пусть сидят в своем огороде и к нам не лезут»

Теги МОК Елена Вяльбе Томас Бах Париж-2024 Эммануэль Макрон ТАСС Игры дружбы Лыжи

Елена Вяльбе предложила МОК «сидеть в своем огороде и окучивать свои грядки».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства не участвовать в Играх дружбы в России, назвав их «полностью политизированным мероприятием». 

«Вы знаете, я не понимаю, какое отношение МОК и Томас Бах к этому всему имеют отношение, они уже все превзошли сами себя.

Слышу, Эммануэль Макрон кричит, чтобы мы прекратили огонь, а почему нет таких обращений к Израилю? Я понимаю одно: для них все, что скажет Россия, – плохо, а они белые и пушистые.

Пусть сидят в своем огороде и свои грядки окучивают, а к нам не лезут», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). 

«Это циничная попытка политизировать спорт». МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России

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33 комментария
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"Слышу, Эммануэль Макрон кричит, чтобы мы прекратили огонь, а почему нет таких обращений к Израилю?"
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Старый добрый перевод стрелок. "А вот там, а вон там"
Причем тут Израиль вообще? Израиль давно готов прекратить огонь, если заложников освободят. Они не просят отдать территории, не просят какой-то нейтральности, а просто отдать чертовых заложников, чтобы люди могли вернуться домой. Если они не понимают языка переговоров, как с ними еще обращаться?
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Пусть сидят в своем огороде и свои грядки окучивают, а к нам не лезут.
И правильно, только не пойму зачем мы тогда кричим, что нас выгнали из огорода такого плохого.
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очередная дичь
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так они к нам и не лезут ,глупая женщина) я помню жил в детстве одном городке и дом стоял аккурат рядом с железнодорожными шпалами,и несколько раз в день поезда проносились в прекрасное далёко с диким грохотом,так вод сосед привязывал свою собаку почему то к забору со стороны линей...и когда состав проходил то она вжималась в забор и лаяла как подорванная,до хрипоты. К чему это я?...хз
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Не Россия, а Путин и его друзьяшки. И что кроме чуши про многополярный мир, деколонизацию, нацистов и коллективный запад они еще говорят?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Израиль больше 60 лет огонь не прекращает, о чем ты вообще? А территорию он сам отжал приличную. Действительно, причем тут Израиль. Это называется двойные стандарты.
Локальные столкновения многие годы и в Карабахе были, но это не значит, что какая-то из сторон начинала войну. И если что, с момента создания Израиля первыми на нее как раз палестинцы напали, но потерпели поражение, за что и были вынуждены отдать земли.
+9
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+6
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
Это не дичь, а стремление соблюдать международную изоляцию российского спорта.
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+6
а что Россия делает в чужом огороде ?
+8
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+5
Это не я, это Ленка из 2-го Б!
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А для вас Елена, все что скажет солнцеликий-истина в первой инстанции. Если он скажет, что надо ехать на олимпиаду в любом статус, вы первая переобуетесь и начнете поддерживать диаметрально противоположную позицию.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Израиль больше 60 лет огонь не прекращает, о чем ты вообще? А территорию он сам отжал приличную. Действительно, причем тут Израиль. Это называется двойные стандарты.
Как же нам понравилось, что Израиль ведет боевые действия в Газе. Новый аргумент появился, как тяжело без этого было. Можно быть благодарным израильтянам.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну да, дискриминации по национальному признаку это называется.
Чушь. Это не дискриминация, а санкции. У каждого слова и термина есть свой смысл и содержание.
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Пусть сидят в своем огороде, и к нам не лезут. Это наша корова, и мы её доим, добавила Вяльбе.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну да, дискриминации по национальному признаку это называется.
Послевоенную Германию тоже не допускали до Олимпиад, но никто не называл это нац дискриминацией. Все всё понимали
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Непонятно, обиделась ли Вяльбе на то, что западных спортсменов у нас не будет, или изначально желала им оставаться в своих парижских огородах. Подозреваю, что любого норвежского лыжника, решившего участвовать в Играх дружбы, Елена Валерьевна встречала бы так же тепло, как Такера Карлсона у нас встретили. Буквально следовала бы за каждым шагом.
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Так они и не лезут. И другим не советуют.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Израиль больше 60 лет огонь не прекращает, о чем ты вообще? А территорию он сам отжал приличную. Действительно, причем тут Израиль. Это называется двойные стандарты.
Еще напиши, что это Израиль первым начал
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Ответ ks-1993
голландские высоты...
Куликовская битва....твоя очередь
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Ответ ks-1993
Голанские высоты Т9
А точно Т9, или, может, мы о них начиная с прошлого года узнали и теперь всем рассказываем?
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Ответ Павел Мельников
Голландские )))
Голанские высоты Т9
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Ответ ks-1993
голландские высоты...
Голландские )))
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Ответ Howard Norfolk
Пусть сидят в своем огороде, и к нам не лезут. Это наша корова, и мы её доим, добавила Вяльбе.
Она же тридцать лет назад о своем послелыжном будущем говорила буквально следующее, из вью в Спорт-Экспрессе в память прочно впечаталось: заголовок был "А потом я заведу корову...", а дальше преамбула - "...и еще свиняток штук пять. Повяжу косынку и буду работать на огороде. А что я еще умею, кроме как бегать на лыжах? Да ничего". Фиксация у нее на огородах )))
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Ответ Malr1ne
"Слышу, Эммануэль Макрон кричит, чтобы мы прекратили огонь, а почему нет таких обращений к Израилю?" ================= Старый добрый перевод стрелок. "А вот там, а вон там" Причем тут Израиль вообще? Израиль давно готов прекратить огонь, если заложников освободят. Они не просят отдать территории, не просят какой-то нейтральности, а просто отдать чертовых заложников, чтобы люди могли вернуться домой. Если они не понимают языка переговоров, как с ними еще обращаться?
голландские высоты...
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Ответ Viks
Чушь. Это не дискриминация, а санкции. У каждого слова и термина есть свой смысл и содержание.
Не чушь, а так и есть. Снимите розовые очки.
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Вяльбе, как и Журова, пробежала так много кругов, что повторять мантру готова даже во сне.
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А они в свой огород не пустят КОЗЛА ПОЛОТЬ .ПОГОВОРКА.
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квашня совсем потекла
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А когда наши огороды будут окучены?
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Она уже в кружочек на аватарке не помещается..
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