Вяльбе о заявлении МОК про Игры дружбы: «Для них все, что скажет Россия, плохо, а они белые и пушистые. Пусть сидят в своем огороде и к нам не лезут»
Елена Вяльбе предложила МОК «сидеть в своем огороде и окучивать свои грядки».
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов и правительства не участвовать в Играх дружбы в России, назвав их «полностью политизированным мероприятием».
«Вы знаете, я не понимаю, какое отношение МОК и Томас Бах к этому всему имеют отношение, они уже все превзошли сами себя.
Слышу, Эммануэль Макрон кричит, чтобы мы прекратили огонь, а почему нет таких обращений к Израилю? Я понимаю одно: для них все, что скажет Россия, – плохо, а они белые и пушистые.
Пусть сидят в своем огороде и свои грядки окучивают, а к нам не лезут», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«Это циничная попытка политизировать спорт». МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России
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Старый добрый перевод стрелок. "А вот там, а вон там"
Причем тут Израиль вообще? Израиль давно готов прекратить огонь, если заложников освободят. Они не просят отдать территории, не просят какой-то нейтральности, а просто отдать чертовых заложников, чтобы люди могли вернуться домой. Если они не понимают языка переговоров, как с ними еще обращаться?
И правильно, только не пойму зачем мы тогда кричим, что нас выгнали из огорода такого плохого.