Бах о том, возможно ли перемирие во время Игр-2024: «Мы хотели бы этого, но нужно быть реалистами. Олимпийское движение не влияет на принятие таких решений»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 Политика Фехтование

Томас Бах ответил на вопрос, возможно ли олимпийское перемирие во время Игр-2024.

– Как вы считаете, могут ли прекратиться боевые действия в рамках олимпийского перемирия во время Игр в Париже?

– Мы, конечно, хотели бы этого, но мы должны быть реалистами. Олимпийское движение не может влиять на принятие таких решений.

Всегда существует недопонимание того, какое отношение МОК имеет к политике. Повторяю в миллионный раз: мы не политическая организация. Также повторю: чтобы остаться верными нашим ценностям и выжить, мы должны быть политически нейтральными.

– Не боитесь ли вы, что международные конфликты могут распространиться на Игры? Так, на чемпионате мира по фехтованию 2023 года украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.

– Исключать это нельзя. Но я очень верю в спортсменов и в то, что, приехав на Игры, они осознают, что становятся частью чего-то большего, и что Игры нужны для объединения, а не для того, чтобы каждый мог высказать свое мнение, – сказал глава МОК в интервью Le Monde. 

Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024

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33 комментария
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Напомню, одним из критериев отстранения ОКР было "нарушение олимпийского перемирия". А теперь уже, оказывается, оно и не особо нужно.

И даже понятно, почему. Ведь еврейская специальная военная операция в Газе (которая, несомненно, проходит блестяще и точно по плану), рискует триумфально не завершиться к началу Олимпиады :)))
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+44
Макрону очень хочется остановить падение фронта, но нет. Попытка не зачтена.
+28
-8
+20
А, то есть Россию надо обвинять в нарушении олимпийского перемирия, а когда в 2024 практика будет показывать, что Израиль за то же нарушение наказан не будет - это уже и необязательно...

******, *****!
+24
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+17
Бах - это воплощение позора. Войти в историю палачом олимпизма - это сильно.
+19
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+11
"защитникам" Баха нужно клиническое лечение.
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Мнение баха, макрона по части Олимпиады мало кому интересно. Потому что это обычная обслуга.
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При Бахе будет самое большое количество военных инцидентов во время ОИ в мире.
Бах будет первым во всей мировой истории
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Если быть реалистами , то следует отметить что ОИ превратились в насквозь политизированное коммерческое соревнование с сегрегацией по национальному признаку и попранием всех олимпийских принципов.
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Перемирие на время Олимпиады...Вы что в саду Западном чё принимаете то? Вы невменяемые что ли?

Вы политическая шарага. Запомни, шарага. Никаких у вас ценностей и не было никогда. Кроме как называть страны не Запада джунглями и борясь с авторитаризмом, проводя интервенции во имя свободы.

Жаль нельзя матом описать это всё.
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Ответ Unknown Noname
Так предложили бы допуск без ограничений для всех российских и белорусских спортсменов в обмен на прекращение огня на время Игр. Интересно было бы посмотреть на реакцию российских высших чинов.
Подозреваю, что в таком случае при любой перестрелке на границе во время ОИ всех наших моментально отправят домой да с большим скандалом, даже не особо разбираясь, кто там начал.
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напомню, что Грузия начала боевые действия против Абхазии и Южной Осетии 08.08.2008 в день открытия Олимпиады в Пекине, что-то я не помню никаких санкций от МОК в отношении к Грузии. Да, сразу напомню защитникам демократии, что боевые действия начала именно Грузия, что было зафиксировано и обнародавано после расследования комиссиями ЕС и ООН.
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Лицемер.
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Так предложили бы допуск без ограничений для всех российских и белорусских спортсменов в обмен на прекращение огня на время Игр. Интересно было бы посмотреть на реакцию российских высших чинов.
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Какое перемирие? Осталось чутка
А МОК это просто посмещище
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"Также повторю: чтобы остаться верными нашим ценностям и выжить, мы должны быть политически нейтральными."
Именно поэтому МОК обречен - политнейтральности уже давно нет и в помине.
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Бах просто не знает, как призвать Россию, которую отстранили от Олимпиады по политическим причинам (постоянно крича о том, что МОК не политическая организация) к олимпийскому перемирию, но при этом не призывать к этому же Израиль, так как хозяева ему сказали: это другое, не лезь туда.
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для этого надо было быть олимпийским движением и не отстранять одну из стран, потому что так хозяева из США приказали.
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спорстменов не пускают из за сво а тепер еще перемирие хотят- игра в одни ворота
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МОК себя уже дискредитировал своим лицемерием и двойнымм стандартами. Наивно-лживые олимпийские принципы пусть в детских садиках детишкам рассказывают.
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*Бах о том, возможно ли перемирие во время Игр-2024: «Мы хотели бы этого, но нужно быть реалистами. Олимпийское движение не влияет на принятие таких решений»*

А спортсмены, которых вы забанили, влияют?
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Ответ АдминБЦ
Напомню, одним из критериев отстранения ОКР было "нарушение олимпийского перемирия". А теперь уже, оказывается, оно и не особо нужно. И даже понятно, почему. Ведь еврейская специальная военная операция в Газе (которая, несомненно, проходит блестяще и точно по плану), рискует триумфально не завершиться к началу Олимпиады :)))
Он не говорит, что оно не нужно. Он говорит, что у них нет рычагов влияния для этого дела. Помню, олимпийский комитет и амеров в Ираке призывал остановиться, те покидали головой и дальше пошли стрелять
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Ответ Tun
Он не говорит, что оно не нужно. Он говорит, что у них нет рычагов влияния для этого дела. Помню, олимпийский комитет и амеров в Ираке призывал остановиться, те покидали головой и дальше пошли стрелять
Есть рычаги. Такие же, как и в отношении России: отстранение от ОИ. Но без команды сверху МОК такое себе позволить не может. "Независимая" организация.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
При Бахе будет самое большое количество военных инцидентов во время ОИ в мире. Бах будет первым во всей мировой истории
К чему это? Будто Бах сидит в своём кресле, играет в стратегию на компьютере, а потом результаты из неё на реальные поля боя перемещаются между странами. Уж он-то вообще никакого отношения к развязыванию военных конфликтов не имеет.
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Ответ Чёрный тюльпан
К чему это? Будто Бах сидит в своём кресле, играет в стратегию на компьютере, а потом результаты из неё на реальные поля боя перемещаются между странами. Уж он-то вообще никакого отношения к развязыванию военных конфликтов не имеет.
Просто мне кажется, что Бах переигрывает в игру "кому что можно".
Для меня ОИ с детства были праздником.
Я до сих пор помню как я маленьким пацаненком ходил на бокс, баскетбол и лёгкую атлетику на ОИ-1980.

Да и вообще раньше спорт реально был МИР.
Чего стоят прекрасные соревнования по борьбе между командами СССР и США.
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Немецкая прокладка все про олимпийское движение рассказывает 🤣
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Кому оно нужно- это трёхнедельное перемирие?
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не...ну все возможно, если будет и перерыв во всех санкциях (включая экономические, разумеется)...тогда, пусть Олимпийские игры длятся 100 лет!
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Ответ Сергей Галынский
Какое перемирие? Осталось чутка А МОК это просто посмещище
Чутка - это сколько? Просто чтобы понимать.
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Комментарий удален
Ответ Wiley Fox
Опять "Киев за три дня" и "неделька осталась"? https://youtu.be/HuqMIid4I9I?si=v1HyeAd2lYPagF95
Это твоя главная фраза, есть ещё " а что сейчас в Белгороде?
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