Бах о том, возможно ли перемирие во время Игр-2024: «Мы хотели бы этого, но нужно быть реалистами. Олимпийское движение не влияет на принятие таких решений»
Томас Бах ответил на вопрос, возможно ли олимпийское перемирие во время Игр-2024.
– Как вы считаете, могут ли прекратиться боевые действия в рамках олимпийского перемирия во время Игр в Париже?
– Мы, конечно, хотели бы этого, но мы должны быть реалистами. Олимпийское движение не может влиять на принятие таких решений.
Всегда существует недопонимание того, какое отношение МОК имеет к политике. Повторяю в миллионный раз: мы не политическая организация. Также повторю: чтобы остаться верными нашим ценностям и выжить, мы должны быть политически нейтральными.
– Не боитесь ли вы, что международные конфликты могут распространиться на Игры? Так, на чемпионате мира по фехтованию 2023 года украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.
– Исключать это нельзя. Но я очень верю в спортсменов и в то, что, приехав на Игры, они осознают, что становятся частью чего-то большего, и что Игры нужны для объединения, а не для того, чтобы каждый мог высказать свое мнение, – сказал глава МОК в интервью Le Monde.
Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024
И даже понятно, почему. Ведь еврейская специальная военная операция в Газе (которая, несомненно, проходит блестяще и точно по плану), рискует триумфально не завершиться к началу Олимпиады :)))
******, *****!
Бах будет первым во всей мировой истории
Вы политическая шарага. Запомни, шарага. Никаких у вас ценностей и не было никогда. Кроме как называть страны не Запада джунглями и борясь с авторитаризмом, проводя интервенции во имя свободы.
Жаль нельзя матом описать это всё.
А МОК это просто посмещище
Именно поэтому МОК обречен - политнейтральности уже давно нет и в помине.
А спортсмены, которых вы забанили, влияют?
Для меня ОИ с детства были праздником.
Я до сих пор помню как я маленьким пацаненком ходил на бокс, баскетбол и лёгкую атлетику на ОИ-1980.
Да и вообще раньше спорт реально был МИР.
Чего стоят прекрасные соревнования по борьбе между командами СССР и США.