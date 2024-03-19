«Это циничная попытка политизировать спорт». МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России

МОК призвал спортсменов и правительства стран не участвовать в Играх Дружбы.

«Международный олимпийский комитет (МОК) выражает твердую позицию против политизации спорта. Эта позиция является одним из основополагающих принципов Олимпийской хартии. <...>

МОК отмечает, что, вопреки основополагающим принципам Олимпийской хартии и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, российское правительство намерено организовать в России политически мотивированные спортивные мероприятия.

Российское правительство создало и профинансировало Международную ассоциацию дружбы (IFA) для проведения летних и зимних Игр дружбы. Судя по всему, первые летние дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, а зимние – в Сочи в 2026 году.

С этой целью российское правительство предприняло очень интенсивное дипломатическое наступление, направив делегации и послов к правительствам по всему миру.

Это циничная попытка РФ политизировать спорт. Комиссия спортсменов , представляющая всех олимпийских атлетов мира, однозначно выступает против использования спортсменов для политической пропаганды.

Комиссия видит риск того, что правительства стран будут принуждать спортсменов к участию в этом полностью политизированном спортивном мероприятии, тем самым эксплуатируя их как часть политической пропагандистской кампании.

Российское правительство также демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований. Это то же самое правительство, которое было замешано в системной допинговой программе на Олимпиаде-2014 в Сочи, а позже в манипулировании антидопинговыми данными.

Буквально на прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность планами России провести Игры дружбы. В частности, вызывает беспокойство тот факт, что мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса. Здоровье спортсменов и справедливость в их отношении могут быть поставлены под угрозу.

WADA призывает всех подписантов Кодекса проявлять осторожность, поскольку агентство не может поручиться за антидопинговую программу, которая может существовать, а может и не существовать.

Эта позиция подкрепляется тем фактом, что Российское антидопинговое агентство ( ) в настоящее время не соблюдает кодекс, в России сейчас нет лаборатории, аккредитованной , и общее доверие к антидопинговой системе в России остается низким.

По всем этим причинам – вопиющее нарушение хартии, нарушение соответствующих резолюций ООН, неуважение к спортсменам и честности спортивных соревнований – олимпийское движение решительно осуждает организацию российским правительством политизированных спортивных мероприятий.

МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия и поддержки любой инициативы, направленной на политизацию международного спорта», – говорится в релизе Международного олимпийского комитета.