«Это циничная попытка политизировать спорт». МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России

Теги допинг МОК Олимпийская сборная России WADA РУСАДА Игры дружбы Легкая атлетика

МОК призвал спортсменов и правительства стран не участвовать в Играх Дружбы.

«Международный олимпийский комитет (МОК) выражает твердую позицию против политизации спорта. Эта позиция является одним из основополагающих принципов Олимпийской хартии. <...> 

МОК отмечает, что, вопреки основополагающим принципам Олимпийской хартии и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, российское правительство намерено организовать в России политически мотивированные спортивные мероприятия.

Российское правительство создало и профинансировало Международную ассоциацию дружбы (IFA) для проведения летних и зимних Игр дружбы. Судя по всему, первые летние Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, а зимние – в Сочи в 2026 году.

С этой целью российское правительство предприняло очень интенсивное дипломатическое наступление, направив делегации и послов к правительствам по всему миру. 

Это циничная попытка РФ политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских атлетов мира, однозначно выступает против использования спортсменов для политической пропаганды.

Комиссия видит риск того, что правительства стран будут принуждать спортсменов к участию в этом полностью политизированном спортивном мероприятии, тем самым эксплуатируя их как часть политической пропагандистской кампании.

Российское правительство также демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований. Это то же самое правительство, которое было замешано в системной допинговой программе на Олимпиаде-2014 в Сочи, а позже в манипулировании антидопинговыми данными.

Буквально на прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность планами России провести Игры дружбы. В частности, вызывает беспокойство тот факт, что мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса. Здоровье спортсменов и справедливость в их отношении могут быть поставлены под угрозу.

WADA призывает всех подписантов Кодекса проявлять осторожность, поскольку агентство не может поручиться за антидопинговую программу, которая может существовать, а может и не существовать.

Эта позиция подкрепляется тем фактом, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в настоящее время не соблюдает кодекс, в России сейчас нет лаборатории, аккредитованной WADA, и общее доверие к антидопинговой системе в России остается низким. 

По всем этим причинам – вопиющее нарушение Олимпийской хартии, нарушение соответствующих резолюций ООН, неуважение к спортсменам и честности спортивных соревнований – олимпийское движение решительно осуждает организацию российским правительством политизированных спортивных мероприятий.

МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия и поддержки любой инициативы, направленной на политизацию международного спорта», – говорится в релизе Международного олимпийского комитета. 

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78 комментариев
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как они красиво все переворачивпют с ног на голову!? мы РФ не пустм Беларусь не пустим но и вас к ним не пустим ! а израиль и сша с испанией пустим и допинга нет и войн не ведут и они мирные и пушистые. . я не в восторге он нашего правительства, но это просто перебор всем мыслимых понятий и границ. а окажется все бонально - теряют деньги
+77
-16
+61
Вот это запредельный уровень наглости, конечно
+60
-8
+52
"Мы против политизации спорта, но до соревнований вас не допустим потому, что у вас политика неправильная и ваших союзников не допустим потому, что они политически недальновидно от вас не дистанцируются. И ваши собственные соревнования мы вам не позволим провести потому, что это политизация спорта, хотя с нами это никак и не связано, но это не позволяет нам оказывать на вас политическое давление. А Израиль и НАТО проводят правильную политику. Но вообще мы категорически против политизации спорта."
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-2
+40
Вот урроды (с)
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-5
+30
МОК обвиняет Россию в политизированных соревнованиях при этом за всю историю спорта только против России были проведены допинговые расследования и коллективные наказания. На каких бы допингах кто не попадался, в каком количестве не попадался бы, кто и какие бы войны не вёл - только Россию наказывали беспрецедентно и полностью. Но политизированная Россия, которая всех готова допустить до соревнований, не перепутайте. Украина 8 лет бомбит мирняк - плевать. США воюет без перерыва везде плевать. Куча допингистов у всех - придумаем ТИ, а российские БАДы без исследований - в бан. У Испании выявили систему - да пожалуйста. От Китая выступал вообще непойми кто - отлично. Астматики на лыжах штурмуют мир - великолепно. Не проверили в европейской лабе допинг пробу вовремя - Россия-допингисты. Не перепутайте
+30
-2
+28
Да ладно. А когда-то вы цинично отстранили ребят, это другое?
+30
-4
+26
Что у них в головах? Обвиняют нас в том, что сами давно с Олимпийскими играми сделали.
+24
-4
+20
Ну так игры дружбы, пусть едет тот, кто хочет (точнее кому выгодно) дружить, кто не хочет - не едьте, делов то емае
+14
0
+14
Лицемерие и подлость запредельны.
+13
0
+13
Ответ filippa
как они красиво все переворачивпют с ног на голову!? мы РФ не пустм Беларусь не пустим но и вас к ним не пустим ! а израиль и сша с испанией пустим и допинга нет и войн не ведут и они мирные и пушистые. . я не в восторге он нашего правительства, но это просто перебор всем мыслимых понятий и границ. а окажется все бонально - теряют деньги
деньги и влияние
+15
-3
+12
Оруэлл отдыхает)
+12
-2
+10
А то что?
+11
-2
+9
"Это циничная попытка РФ политизировать спорт"

А недопуск по политическим причинам целых стран (или допуск с "политическими обещаниями не делать и не говорить, не носить того-сего") - это не нарушение Олимпийской хартии?

А допуск спортсменов стран, которые нарушали и нарушают резолюции ООН (актуальнейший пример - Израиль) - не нарушение?

А уж спортсмены, которые приедут как-нибудь сами могут решить участвовать или нет "потому что ВАДА лаборатории тут нет" и справедливо ли тут будут судить. Хотя, приплетать тут это - ну совсем как-то - будто это самое важное, ага

Сами в политике уже утонули "по настоянию стран" устраивая отстранения, а еще начинают
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А что ещё можно ожидать от англосаксов - всегда на белое говорят черное, подтасовывают пробирки и т.д.
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А недопуск российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в Париже - это разве не циничная попытка МОК политизировать спорт?!
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Здорово их колбасить начало, надо нашим ещё что-нибудь замутить.
+9
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Лицемерие высочайшего уровня.
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Лицемеры.
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Это циничная попытка присвоить спорт Госдепу и его табакам. Играм Дружбы быть! Добро пожаловать в Россию!
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Клоуны
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Ответ StHappyOne
Ох уж эти англосаксы, подмешали нам пробирки на Олимпиаде, наверное и Валиеву силой заставили допинг есть. Наверное и на выборах нам они за Путина вкидывают
Ками 100% подставили с допингом в Питере или Стокгольме. Только факты:
1. Отсутствие мотива. Ками была намного сильнее всех,
2. Чистые пробы до и после,
3. Прием ТМ не имел смысла в сочетанием с разрешенными сердечными препаратами,
4. Проходной двор в зоне спортсменов в Питере,
5. Задержка и смена алгоритмов тестирования пробы в Стокгольме.
+9
-4
+5
И да, это пока МОК типа "призывает", я уверен, что будут и санкции в отношении тех спортсменов, которые будут участвовать в играх.
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WADу и МОК в топку
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Запад понял, что Россия просто ушла и занялась своими спортивными делами, вместо того, чтобы переживать о западной спортивной системе, она строит свою. Это было ожидаемо. Теперь поздно бежать нам вдогонку и махать лозунгами.
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Что забавно, то это как раз Запад все политизирует. Если отмотать много лет назад, то России вообще было плевать на политику, думала только о деньгах. Мол, не суйтесь в наши внутренние дела и просто торгуйте с нами и покупайте наше сырье. Но Западу это было мало, оно все время лезло во внутренние дела России. Да Запад как маньяк лезет во все дела стран. К примеру Китай, да ему вообще плевать как там живут страны внутри, бизнес есть бизнес и ничего личного. Но Западу нет, ему до всего есть дело, ему есть дело как там геи, как там трансформеры, как там Навальный..... Какая вам блин разница?!
+5
-1
+4
МОК уже давно сам превратился в политическую помойку, как ФИФА и УЕФА . Смешно просто слушать какие-то их требования, которые они сами не выполняют
+7
-3
+4
Вообще- то МОК сам начал эту политизацию, уже вообще не фильтруют чего говорят.
Ну, понять можно лицемеров. Деньги из под носа уплывают в другую сторону
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0
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Мне вот интересно, а мы продолжаем хоть какие-то отчисления делать во всякие моки вады и прочие недружественные организации?
+5
-1
+4
разрыв шаблона
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Вот, где преступление, если это так
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