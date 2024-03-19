«Это циничная попытка политизировать спорт». МОК призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России
МОК призвал спортсменов и правительства стран не участвовать в Играх Дружбы.
«Международный олимпийский комитет (МОК) выражает твердую позицию против политизации спорта. Эта позиция является одним из основополагающих принципов Олимпийской хартии. <...>
МОК отмечает, что, вопреки основополагающим принципам Олимпийской хартии и резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, российское правительство намерено организовать в России политически мотивированные спортивные мероприятия.
Российское правительство создало и профинансировало Международную ассоциацию дружбы (IFA) для проведения летних и зимних Игр дружбы. Судя по всему, первые летние Игры дружбы планируется провести в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года, а зимние – в Сочи в 2026 году.
С этой целью российское правительство предприняло очень интенсивное дипломатическое наступление, направив делегации и послов к правительствам по всему миру.
Это циничная попытка РФ политизировать спорт. Комиссия спортсменов МОК, представляющая всех олимпийских атлетов мира, однозначно выступает против использования спортсменов для политической пропаганды.
Комиссия видит риск того, что правительства стран будут принуждать спортсменов к участию в этом полностью политизированном спортивном мероприятии, тем самым эксплуатируя их как часть политической пропагандистской кампании.
Российское правительство также демонстрирует полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам и честности соревнований. Это то же самое правительство, которое было замешано в системной допинговой программе на Олимпиаде-2014 в Сочи, а позже в манипулировании антидопинговыми данными.
Буквально на прошлой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность планами России провести Игры дружбы. В частности, вызывает беспокойство тот факт, что мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса. Здоровье спортсменов и справедливость в их отношении могут быть поставлены под угрозу.
WADA призывает всех подписантов Кодекса проявлять осторожность, поскольку агентство не может поручиться за антидопинговую программу, которая может существовать, а может и не существовать.
Эта позиция подкрепляется тем фактом, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в настоящее время не соблюдает кодекс, в России сейчас нет лаборатории, аккредитованной WADA, и общее доверие к антидопинговой системе в России остается низким.
По всем этим причинам – вопиющее нарушение Олимпийской хартии, нарушение соответствующих резолюций ООН, неуважение к спортсменам и честности спортивных соревнований – олимпийское движение решительно осуждает организацию российским правительством политизированных спортивных мероприятий.
МОК настоятельно призывает все заинтересованные стороны олимпийского движения и все правительства отказаться от любого участия и поддержки любой инициативы, направленной на политизацию международного спорта», – говорится в релизе Международного олимпийского комитета.
А недопуск по политическим причинам целых стран (или допуск с "политическими обещаниями не делать и не говорить, не носить того-сего") - это не нарушение Олимпийской хартии?
А допуск спортсменов стран, которые нарушали и нарушают резолюции ООН (актуальнейший пример - Израиль) - не нарушение?
А уж спортсмены, которые приедут как-нибудь сами могут решить участвовать или нет "потому что ВАДА лаборатории тут нет" и справедливо ли тут будут судить. Хотя, приплетать тут это - ну совсем как-то - будто это самое важное, ага
Сами в политике уже утонули "по настоянию стран" устраивая отстранения, а еще начинают
1. Отсутствие мотива. Ками была намного сильнее всех,
2. Чистые пробы до и после,
3. Прием ТМ не имел смысла в сочетанием с разрешенными сердечными препаратами,
4. Проходной двор в зоне спортсменов в Питере,
5. Задержка и смена алгоритмов тестирования пробы в Стокгольме.
Ну, понять можно лицемеров. Деньги из под носа уплывают в другую сторону