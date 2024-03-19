Бах об участии израильтян в Играх-2024: «В отличие от ОКР, Олимпийский комитет Израиля не нарушал Олимпийскую хартию»

Томас Бах заявил, что представители Израиля и Палестины примут участие в ОИ-2024.

– Во Франции некоторые политические лидеры призвали допустить на Олимпиаду израильских спортсменов в нейтральном статусе. Какова ваша позиция по этому вопросу?

– Она очень четкая. В отличие от ОКР, Олимпийский комитет Израиля не нарушал Олимпийскую хартию. ОКР считает, что спортсмены из Донецка, Луганска должны представлять Россию.

Это самое вопиющее нарушение Олимпийской хартии. ОКР привел такой аргумент: «Вы не применяете санкции к израильтянам, поэтому вы можете не применять санкции и к нам». Эти два случая нельзя сравнивать, потому что в случае Израиля такого нарушения нет.

Во-вторых, у нас есть национальный олимпийский комитет Израиля и есть национальный олимпийский комитет Палестины. Они мирно сосуществуют уже 30 лет. И ни одна сторона не требовала санкций против другой.

– Вы абсолютно уверены, что на Играх в Париже будет палестинская делегация?

– Да. Мы поддерживаем контакт с обоими национальными олимпийскими комитетами с первого дня. Ситуация трагична, она критическая, но оба (комитета) хотят быть в Париже.

Спорт должен быть посвящен миру и примирению. Мы пригласим палестинских спортсменов. У нас есть программа олимпийской солидарности, в которой говорится, что каждый НОК должен быть представлен как минимум шестью атлетами, – сказал глава МОК в интервью Le Monde.