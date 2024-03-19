Бах об участии израильтян в Играх-2024: «В отличие от ОКР, Олимпийский комитет Израиля не нарушал Олимпийскую хартию»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Томас Бах Париж-2024 НОК Израиля Легкая атлетика

Томас Бах заявил, что представители Израиля и Палестины примут участие в ОИ-2024.

– Во Франции некоторые политические лидеры призвали допустить на Олимпиаду израильских спортсменов в нейтральном статусе. Какова ваша позиция по этому вопросу?

– Она очень четкая. В отличие от ОКР, Олимпийский комитет Израиля не нарушал Олимпийскую хартию. ОКР считает, что спортсмены из Донецка, Луганска должны представлять Россию.

Это самое вопиющее нарушение Олимпийской хартии. ОКР привел такой аргумент: «Вы не применяете санкции к израильтянам, поэтому вы можете не применять санкции и к нам». Эти два случая нельзя сравнивать, потому что в случае Израиля такого нарушения нет.

Во-вторых, у нас есть национальный олимпийский комитет Израиля и есть национальный олимпийский комитет Палестины. Они мирно сосуществуют уже 30 лет. И ни одна сторона не требовала санкций против другой.

– Вы абсолютно уверены, что на Играх в Париже будет палестинская делегация?

– Да. Мы поддерживаем контакт с обоими национальными олимпийскими комитетами с первого дня. Ситуация трагична, она критическая, но оба (комитета) хотят быть в Париже.

Спорт должен быть посвящен миру и примирению. Мы пригласим палестинских спортсменов. У нас есть программа олимпийской солидарности, в которой говорится, что каждый НОК должен быть представлен как минимум шестью атлетами, – сказал глава МОК в интервью Le Monde.

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21 комментарий
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Израиль всего лишь геноцид устроил, это другое, понимать надо
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ой да не позорься уже, м***к старый, самое страшное нарушение...
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Ну, хорошо, ОКР отстранён за спортсменов из Донецка и Луганска. Правда, что там насчёт включения Голанских высот в Северный округ Израиля, непонятно...

Но даже это пропустим. Один лишь вопрос - какие регионы включил в свою юрисдикцию Олимпийский комитет Беларуси? :)))
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весьма интересно будет посмотреть как французские арабы из числа болельщиков и другие гости и спортсмены мусульмане будут встречать израильтян на Олимпиаде...
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То есть НОК Палестины просто надо потребовать санкции? Делов-то...
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У Баха буквально каждое слово - болезненный бред. Что значит, например, «спортсмены из Донецка должны представлять Россию»? Если у них российское спортивное гражданство-Россию, украинское -Украину, лаосское -Лаос. И никто не вправе их отстранять. Это позиция РФ, реальная.

Ну и зачем так врать?
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Стыдно это даже читать. Олимпийские игры, которые в детстве были радостью, превратились (да и были всегда, просто в детстве не ощущалось) в политическое поприще и лицемерие двойных стандартов.
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А какие спортсмены из Донецка и Луганска собираются представлять Россию на ОИ?
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Т.е. окр достаточно было потребовать санкций например против штатов или палестинцам против израильтян и этот джентльмен бы сразу пошел на встречу?...
Иногда лучше молчать.
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Мягко сказано - Охренеть !

Во Франции много мусульман/арабов- они объяснят Баху про его заблуждения.
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Ну да Израиль палестинцев вообще за людей не считает и желает их всех истребить, а так ничего личного. Лицемер!
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Крутится как уж на сковородке, лицемерный м...к
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Не ну дебил дальше некуда ....
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Вообще в сборных по борьбе дофига уроженцев Дагестана. в сборной России и до всех событий было дофига уроженцев Донецка и Луганска.
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всё правильно, Израиль защитился от атак террористов!
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Ответ eao79rus
Израиль всего лишь геноцид устроил, это другое, понимать надо
Как арабы любят кричать про геноцид, даже не понимая, что это
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ойй,иди ты ...
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не уехала ты #####, так ###### # #####
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А, так все дело в Донецке и Луганске с Запорожьем. Понятно. Но все это кажется всего лишь поводом, который удалось найти вам, а не настоящей причиной.
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Бах вафлист !
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Ответ АдминБЦ
Ну, хорошо, ОКР отстранён за спортсменов из Донецка и Луганска. Правда, что там насчёт включения Голанских высот в Северный округ Израиля, непонятно... Но даже это пропустим. Один лишь вопрос - какие регионы включил в свою юрисдикцию Олимпийский комитет Беларуси? :)))
А почему чего Голанские высоты включены в состав Израиля?
Не напомнишь, кто на кого напал?
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