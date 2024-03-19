Бах об участии россиян в Олимпиаде: «Я сторонник того, чтобы защищать тех, кто не нарушал Олимпийскую хартию. Коллективной вины быть не может»

Глава МОК Томас Бах ответил на вопросы об участии российских атлетов в Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа этого года. Ранее Международный олимпийский комитет допустил россиян в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

– Были ли у вас какие-либо контакты с Олимпийским комитетом России (ОКР) или Кремлем, которые могли бы гарантировать присутствие российских спортсменов на Играх в Париже?

– Контактов не было, поскольку ОКР отстранен. Спортсмены будут приглашены МОК индивидуально по согласованию с международными федерациями.

С Кремлем контактов нет уже много лет, учитывая всю историю. По поводу участия россиян в Играх – мы слышали важный сигнал от министра спорта России. С другой стороны, мы видим очень агрессивный тон их правительства.

МОК это не комментирует, но высказывания становятся все агрессивнее – против МОК, против Олимпиады, против меня самого. Нас называют «разрушителями Игр и олимпийского движения». Все это исходит от российских чиновников.

Не знаю, исходит ли это от самого Владимира Путина. Я не заглядываю в телеграм каждый день – я не такой мазохист. Но это исходит со всех уровней.

– Считаете ли вы, что бойкот Олимпиады спортсменами из России облегчит вам работу?

– Бойкот никогда не бывает хорошей вещью. Наша позиция и принципы в этом отношении очень ясны.

Мы придерживаемся жесткой линии, когда дело доходит до наказания тех, кто нарушил Олимпийскую хартию. В то же время я сторонник того, чтобы защищать тех, кто ее не нарушал. Это приверженность правам человека, и здесь не может быть коллективной вины.

Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия, то подпадают под санкции.

Если они этого не делают, то они должны пользоваться своими правами – это принцип, которым мы руководствуемся, – сказал глава МОК в интервью изданию Le Monde.