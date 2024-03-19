Бах об участии россиян в Олимпиаде: «Я сторонник того, чтобы защищать тех, кто не нарушал Олимпийскую хартию. Коллективной вины быть не может»

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России ОКР Томас Бах Париж-2024 Легкая атлетика

Глава МОК Томас Бах ответил на вопросы об участии российских атлетов в Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа этого года. Ранее Международный олимпийский комитет допустил россиян в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

– Были ли у вас какие-либо контакты с Олимпийским комитетом России (ОКР) или Кремлем, которые могли бы гарантировать присутствие российских спортсменов на Играх в Париже?

– Контактов не было, поскольку ОКР отстранен. Спортсмены будут приглашены МОК индивидуально по согласованию с международными федерациями.

С Кремлем контактов нет уже много лет, учитывая всю историю. По поводу участия россиян в Играх – мы слышали важный сигнал от министра спорта России. С другой стороны, мы видим очень агрессивный тон их правительства.

МОК это не комментирует, но высказывания становятся все агрессивнее – против МОК, против Олимпиады, против меня самого. Нас называют «разрушителями Игр и олимпийского движения». Все это исходит от российских чиновников.

Не знаю, исходит ли это от самого Владимира Путина. Я не заглядываю в телеграм каждый день – я не такой мазохист. Но это исходит со всех уровней.

– Считаете ли вы, что бойкот Олимпиады спортсменами из России облегчит вам работу?

– Бойкот никогда не бывает хорошей вещью. Наша позиция и принципы в этом отношении очень ясны.

Мы придерживаемся жесткой линии, когда дело доходит до наказания тех, кто нарушил Олимпийскую хартию. В то же время я сторонник того, чтобы защищать тех, кто ее не нарушал. Это приверженность правам человека, и здесь не может быть коллективной вины.

Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия, то подпадают под санкции.

Если они этого не делают, то они должны пользоваться своими правами – это принцип, которым мы руководствуемся, – сказал глава МОК в интервью изданию Le Monde.

40 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Про США и Израиль у Баха будут комментарии?
+40
-3
+37
Хартию? У него реально биполярка, хартией МОК и Бах давно подтерлись и нарушили её много раз.
+28
-7
+21
Хорошо, ОКР отстранен за "принятие новых областей", Допустим.
За что отстранен НОК Беларуси?
И как там с другими конфликтами?
Что-то подсказывает, что в Палестине мирных жителей уже погибло значительно больше.
Что с израильскими спортсменами, с палестинскими?
+23
-2
+21
Ответ Кабаев
Комментарий скрыт
Ну так и помалкивай. Чего ты возмущаешься, что другие возмущаются?
+10
-1
+9
лицемер
+14
-7
+7
Допускайте всех! Никто не нарушал Олимпийскую хартию
+7
-2
+5
Опять дед таблетки перепутал
+10
-6
+4
когда Грузия начала военные действия во время ОИ почему не было никаких наказаний?
+8
-4
+4
Если Бах считает российских спортсменов невиновными, значит пусть возвращает им равные права со всеми и флаг России и гимн. Наши спортсмены- граждане своей страны- России. И они не должны предавать её и свою армии ради лицемерных хотелок Баха и его американских хозяев.
Если он хочет прогнать наших спортсменов под белой тряпкой предательства и позора, тогда и говорить с ним не о чем. А с этими спортсменами должны уже разбираться правоохранительные органы.
+3
0
+3
Ну да, ну да...
+4
-1
+3
Только вот, от тебя ничего не зависит
+3
-1
+2
Ответ Кабаев
Комментарий скрыт
А евреи нарушали?
+3
-1
+2
Ответ Alex1104
Хорошо, ОКР отстранен за "принятие новых областей", Допустим. За что отстранен НОК Беларуси? И как там с другими конфликтами? Что-то подсказывает, что в Палестине мирных жителей уже погибло значительно больше. Что с израильскими спортсменами, с палестинскими?
Видимо в Олимпийской хартии не сказано, что нельзя истреблять мирных граждан, поэтому всё ок. :)
+1
0
+1
Томасик установил такие стандарты "этодругина", что даже приблизиться к подобному сложно, не говоря уж о том, чтобы превзойти.
+1
0
+1
Самое мерзкое, что прижать чиновников уровня Баха американцы могли двумя способами: банальной взяткой или сфотографировав на "острове Эпштейна".
+3
-2
+1
Ухахаха)))
+4
-3
+1
У человека биполярное расстройство
+4
-3
+1
ЛИ
парапапарам
ЦЕ
парапапарарам
МЕ
парапапарарам
РРР
парапарарам

ЛИ-ЦЕ-МЕ-РРР

Небось также нос растёт после каждого подобного интервью
+5
-4
+1
Похоже они нас за идиотов держат, на сектор Газа глаза закрыли.
+6
-5
+1
Не нравится, что считаем вас разрушителями ОИ и олимпийского движения. Так оно и есть. Потом за счастье будет увидеть вам спортсменов России с флагом и гимном, а пока наслаждайтесь трансами, они более "достойны" нежели атлеты России.
+1
-1
0
оно и видно
0
0
0
>Нас называют «разрушителями Игр и олимпийского движения».

Так ведь по факту же
+3
-3
0
Хорошо, допустим понятно, почему отстранена страна. Но почему спортсмены ограничены в праве слова и мнения, в отличие от их иностранных коллег?
+1
-1
0
Либо он тролль либо шизофреник.
0
0
0
Ещё больше врать, отрываясь от реальности, просто невозможно.
Даже если по его извращённой логике допуск на неадекватных условиях группы летних спортсменов это не коллективная ответственность, то как насчёт абсолютно всеобъемлющего бана зимников?
Почему до отстранения ОКР было всё ровно то же самое, что и сейчас?
+3
-3
0
Ответ Кабаев
Комментарий скрыт
С чего бы вдруг?
+3
-3
0
Ответ Валерий Ефимов
Похоже они нас за идиотов держат, на сектор Газа глаза закрыли.
Комментарий удален
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
А на чьей земле находиться Израиль.
0
0
0
Ответ Alex1104
Хорошо, ОКР отстранен за "принятие новых областей", Допустим. За что отстранен НОК Беларуси? И как там с другими конфликтами? Что-то подсказывает, что в Палестине мирных жителей уже погибло значительно больше. Что с израильскими спортсменами, с палестинскими?
За компанию
+1
-1
0
Ответ Alex1104
Хорошо, ОКР отстранен за "принятие новых областей", Допустим. За что отстранен НОК Беларуси? И как там с другими конфликтами? Что-то подсказывает, что в Палестине мирных жителей уже погибло значительно больше. Что с израильскими спортсменами, с палестинскими?
Больше чем где?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий